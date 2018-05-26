Kremlin Sözcüsü Peskov: Eşim ve Erdoğan'la aynı sıklıkta görüşüyorum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; eşi Tatyana Navka ile işindeki yoğunluk sebebiyle, 'neredeyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü sıklıkla görüşebildiğini' söyledi.

Rus NTV kanalında yayınlanan bir mizah programına katılan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eşinizle mi, yoksa Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la mı daha sık görüşebiliyorsunuz" sorusuna gülümseyerek, "Yaklaşık olarak aynı sıklıkta görüşebiliyoruz. Eşimle önceden de olduğu gibi nadiren görüşüyoruz, belki de bu nedenle duygularımızda soğuma olmuyor" yanıtını verdi.

Sunucunun Rusya lideri Vladimir Putin'in kısa bir süre önce Peskov için "bazen öyle bir saçmalıyor ki" şeklindeki sözlerini sorması üzerine Kremlin Sözcüsü, "çok az sayıda kişinin televizyondaki konuşmalarının bizzat devlet başkanı tarafından seyredildiğini" söyleyerek "bununla övündüğünü" söyledi.