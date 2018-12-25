Kremlin: Putin'in programında Erdoğan'la görüşme yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yapacağını açıklamıştı. Rusya görüşmenin Putin'in programında olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "yüz yüze görüşeceklerini" söyledi.

Erdoğan, "Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Vladimir Putin ile bir görüşmem olacaktır" ifadelerini kullandı.

RUSYA: PUTİN'İN PROGRAMINDA YOK

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan'ın Putin açıklamasını yanıtladı.

Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in programında, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşmenin yer almadığını söyledi.