Kremlin: ABD’nin DTÖ’den çıkması kurumun sonunu getirir

Rusya’dan gelen açıklamada ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’nden çekilmesinin, kurumu atıl kılacağı söylendi. ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü’nün ABD’nin sırtında bir yük olduğu görüşünü daha öncesinde dillendirmişti.

Rusya’dan gelen açıklamada ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) çekilmesinin, düzenleyici kurumun yıkılmasına yol açacağı söylendi. ABD Başkanı Donald Trump Washington’ın DTÖ’yü terk edebileceğini belirtmişti.

Rusya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük ekonomisi kurumu bıraktıktan sonra, küresel ekonomik organizasyonunun bel kemiğinin varlığı bir sorun oluşturacaktır" dedi. Peskov, karar ne olursa olsun, konunun “ABD’nin iç meselesi” olduğunu söylerken Rusya’nın “sonraki süreçte birlikte” DTÖ’nin sadık bir üyesi olacağını vurguladı.

Salı günü Pennsylvania’da yapılan bir toplantıda değinen Trump, DTÖ’nün içindeki şartların iyileşmemesi halinde ülkesinin örgütten çıkmasını düşündüğünü söylemişti.

Trump, Pennsylvania'daki Shell kimyasal tesisinde yaptığı konuşmada “Gerekirse [DTÖ] 'den ayrılacağız. Bizi yıllardır mahvettiğini biliyoruz ve bir daha olmayacak,” sözlerini kullanmıştı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Trump’ın tehditleri Washington’un müttefiklerine baskı yapmak için ticari görüşmelerde kullandığı bir taktik olduğu görüşünü savundu. Oreşkin Dünya Ticaret Örgütü’ne aynı verimlilikte küresel bir alternatifi olmadığını ve bu nedenle ABD’nin buna katılmayı reddetmesinin bir anlamı olmadığını belirtti.

Bakan, “Bir büyük oyuncunun kaybı organizasyon için ölümcül değildir” sözlerini kullandı.