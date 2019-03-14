Kozmetik tekeli J&J asbest nedeniyle tüketiciye 29 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme, Johnson & Johnson kozmetik şirketinin talk pudrası bazlı ürünlerindeki asbestten sebep kanser olduğunu belirten bir kadını davada haklı buldu. Kozmetik devi, davacı kadına 29 milyon dolar tazminat ödeyecek.

ABD'de bir mahkeme, Johnson & Johnson kozmetik şirketinin talk pudrası bazlı ürünlerindeki asbestten dolayı kanser olduğunu belirten bir kadını davada haklı buldu.

Reuters'da yer alan habere göre Oakland'daki California Üst Mahkemesi'nde alınan karar, şirketin kendisine talk pudrası sebebinden açılan 13 bin davada aldığı en yeni yenilgi oldu.

J&J şirketinden yapılan açıklamada davada usulsüzlük yapıldığını ve karara itiraz edileceği belirtildi. Yapılan açıklamada davacının avukatının üründe asbest olduğuna dair hiçbir kanıt sunmadığını belirtti.

New Jersey merkezli kozmetik şirketi talk pudralarının kansere sebep olduğu iddialarını reddetmiş ve ürünlerinin dünya çapında birçok denetimci tarafından test edildiğini, ürünün içinde asbest bulunmadığını belirtmişti.

ABD'li Terry Leavitt, 1960'lı ve 1970'li yıllarda kullandığı J&J ürünleri sebebiyle 2017 yılında kanser olduğunu söylemiş ve firmaya dava açmıştı.