Koyun Dolly'i klonlayan doktor, parkinsona yakalandığını duyurdu

Koyun Dolly'i klonlayan ekibin öncülerinden doktor Wilmut, parkinson hastalığına yakalandığını duyurdu. Doktor Wilmut, hastalıkla ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara denek olarak da destek vereceğini söyledi.

Koyun Dolly'i klonlayan ekibin öncülerinde ve parkinson çalışmalarına önemli katkıları olan doktor Ian Wilmut, parkinsona yakalandığını duyurdu.

İskoçya'da yaşayan 73 yaşındaki profesör, Dünya Parkinson Günü'nde, dört ay önce parkinsona yakalandığını öğrendiğini ve hastalığın yavaşlaması için öngörülen yeni tedavilerin testlerine dahil olacağını söyledi.

Dr. Wilmut yaptığı açıklamada, “Bu tür girişimler sadece daha fazla insanı bir araya getirdikleri için değil, aynı zamanda farklı deneyime ve uzmanlığa sahip kişileri içerecekleri için de çok etkili. Dolly'nin gelişimi de bu kadar zengin bir tohum yatağından geliyordu ve bu projede benzer faydalar sağlayabileceğimizi umuyoruz” dedi.

1996 yılında, Dr. Wilmut ve Edinburgh'daki Roslin Enstitüsündeki bilim insanlarından oluşan ekibi, Dolly'nin doğumuyla sonuçlanan bir yetişkin koyunu klonlamıştı.

Dolly'nin doğumu, vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin yeni döllenmiş bir yumurta gibi davrandığını, bilimsel düşünceyi dönüştürdüğünü ve araştırmacıları yetişkin hücreleri yeniden programlamak için teknikler bulmaya teşvik ettiğini kanıtladı.

'BİRAZ HAYALKIRIKLIĞI VAR'

Çalışma, hasarlı dokuları tamir etme potansiyeli nedeniyle Parkinson için bir terapi olarak büyük umut vaat eden pluripotent kök hücrelerin keşfini beraberinde getirdi. Bu kök hücreler, şu anda Parkinson ve diğer hastalıklar için ilaç bazlı tedaviler geliştirmek üzere Edinburgh'daki Rejeneratif Tıp Merkezi'nde kullanılıyor.

Dr. Wilmut tanısını duyurmaya karar verdiğini çünkü araştırma bağlamında yararlı olabileceğini düşündüğünü söylüyor ve ekliyor: “Açıkçası, hayatımı biraz kısaltacağı ve özellikle yaşam kalitesini değiştireceği için hayal kırıklığı var.”

İskoçya kırsalında yaşayan ve tepelerde yürümeyi seven Wilmut, teşhisinden bu yana fiziksel aktivitenin kendisi için daha da zorlaştığını söylüyor.

Parkinson, sinir sistemini etkileyen, motor ve duyusal kayıplara neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalık olarak biliniyor.