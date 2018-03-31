Kosova'dan MİT operasyonuna soruşturma

Kosova, MİT'in 6 kişiyi ülkeden kaçırmasıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Kosova yönetimi, MİT'in "FETÖ" suçlamasıyla 6 kişiyi başkent Priştine'den kaçırması operasyonuyla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ile ülkedeki istihbarat kurumunun başındaki Driton Gashi'yi görevden alan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, yaşananlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, "6 Türk'ün gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi olayına karışmış olan tüm devlet yapılarında bir soruşturma başlattık" sözleriyle kararı açıkladı.