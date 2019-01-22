Kosova'da maden ocağında patlama: 100 işçi mahsur kaldı

Kosova'da bir maden ocağında trafo patlaması sonucu 100 işçi mahsur kaldı. Ocak içerisinde kalan işçilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, işçilerin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Kosova'da bir maden ocağında trafo patlaması sonucu mahsur kalan 100 işçinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor. Trepça Maden Ocağı'nda, trafonun patlaması sonrası elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan 3 işçi yaralandı. Ocak içerisinde mahsur kalan işçiler, bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tarafından tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi. Stantrg İşçileri Sendika Başkanı Shyqyri Sadiku, "Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça'da da elektrikler kesilmiş durumda" dedi.