Kosova’da evrimi savunan imam görevden alındı

Kosova İslam Topluluğu, Darwin’in haklı olduğunu söyleyen bir imamı ‘İslami ilkelere aykırı davrandığı’ ve ‘yanlış bilgi yaydığı’ gerekçesiyle görevden aldı.

Kosova'nın Peja (Pec) belediyesinde Vitomirica köyündeki camide iki yıl boyunca imam olarak görev yapan genç müezzin Drilon Gashi, perşembe günü yaptığı açıklamada, Charles Darvin’in evrim üzerine görüşlerinin doğru olduğuna inandığını söylemesi üzerine Kosova İslam Topluluğu tarafından görevden alındığını söyledi.

Ekim 2018’de Gashi, Priştine merkezli bir televizyon kanalında “evrim teorisi, zamanın ciddiyetine dayanmayı başaran tek çağdaş teori olduğunu... Dolayısıyla argümanlar evrimin bir gerçek olduğunu gösteriyor.” demişti.

Gashi’nin açıklaması, beş ay önce uzaklaştırma almasına ve şimdi görevden alınmasına neden oldu.

İslam Topluluğu’nun verdiği kararda “İslam doktrinine karşı yaptığı açıklamada, ifadesiyle Kuran ve Sünnete karşı gelmiş ve şirk konulmuştur” denildi.

Kosova İslam Topluluğunu’nun kararında “Tek bir delil vermeden evrimi [bir gerçek olarak] ilan ederek… ve İslami ilkelere aykırı ifadeleriyle [Gashi] meslektaşları ve Kosova'nın yanı sıra Müslümanlar arasında da yalanlar yayarak memnuniyetsizlik yarattı. İslam Topluluğunun Kosova'daki çıkarlarını ihlal etti” ifadelerini içeriyor.

Görevden alındığına ilişkin yorumunda Gashi, kararı İslam Toplumu liderliği tarafından “Engizisyonun reenkarnasyonu” olarak nitelendirdi. Gashi, İslami Cemaat liderliğini “rasyonel düşünme eksikliği” ile suçladı.

‘İTAAT İLKELERİNE İTİRAZ’

Görevden alınan müezzin“Onlarla [İslam Topluluğu] çalışmak istiyorsanız, eleştirel düşünmenize ya da dinleme ve itaat ilkelerine itiraz ettiğiniz bahanesiyle diyalog kurmanıza izin vermeyeceklerdir” dedi.