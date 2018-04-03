Kosova Başbakanı'ndan Erdoğan’a yanıt: İçişlerimize karışma!

Kosova Başbakanı Haradinaj, Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

Kosova’da altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının “Gülen yapılanması” mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp Türkiye’ye iade edilmelerinin yankıları sürüyor.

Söz konusu operasyon sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin soruşturma başlatan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, bu kararlarından ötürü kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.

‘İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA’

Haradinaj, “Kosova’nın, Erdoğan’ın müdahalesi olmadan da işlerini yürütebileceğini” söyledi.

AP’in haberine göre, Kosova’nın hiçbir zaman Türkiye’nin içişlerine karışmadığını söyleyen Haradinaj, kendilerinin de aynı tutumu beklediklerini ifade etti.

Haradinaj geçen haftaki açıklamasında, Priştina’daki Mehmet Akif Koleji’nde çalışan altı öğretmenin “güvenlik gerekçesiyle” gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin operasyonun, kendisinden izinsiz yapıldığını açıklamıştı.

ERDOĞAN ‘KİMDEN TALİMAT ALDIN’ DEMİŞTİ

Erdoğan, operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratı tarafından “dayanışma içerisinde” yapıldığını söylemişti. Kosova Başbakanı için ise “Kosova’nın Başbakanı; tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabii şimdi soruyorum. Ey Kosova’nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyetine darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum” diye de eklemişti.