Körfez zenginleri İzmir'den emlak alıyor, karşılığında vatandaşlık veriliyor

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin zenginlerinin, Türkiye'den emlak almayı hızlandırdığı, özellikle İzmir'le ilgilendikleri belirtiliyor. 1 milyon doların üzerindeki satın almalarda yabancılara vatandaşlık veriliyor.

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden zenginler, yasal düzenlemelerin kolaylaşmasıyla birlikte Türkiye'den emlak almayı artırdı.

Arab News tarafından yapılan habere göre, Türk lirasındaki değer kaybı, Körfez sermayesinin ilgisinin Türkiye'ye, özellikle de İzmir'e yönelmesine sebep oldu.

KDV ÖDENMİYOR, KARŞILIĞINDA VATANDAŞLIK VERİLİYOR

AKP'nin geçtiğimiz yıl yabancıların emlak almasını kolaylaştırdığı belirtilen haberde, yabancıların dövizle satın almalarda yüzde 18 KDV ödemeden satın alma gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Ayrıca getirilen düzenlemeyle birlikte 1 milyon doların üzerinde emlak satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı veriliyor.

Yabancılar tarafından gerçekleştirilen satın almaların geçtiğimiz yıl 2 katına çıktığı aktarılırken, yabancıların en çok emlak satın aldığı yerler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir bulunuyor.

İzmir'deki emlak fiyatlarının satın almalar sebebiyle 2017 yılında yüzde 18.5 arttığı kaydediliyor. Bu artış oranının küresel olarak Berlin'in ardından ikinci en yüksek emlak fiyatı artışı olduğu bildiriliyor.

