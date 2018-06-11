Körfez ülkelerinden krizdeki Ürdün’e 2,5 milyar dolar ‘yardım’

IMF borçlarının dayattığı kemer sıkma politikalarına karşı halkın ayaklandığı Ürdün’e Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından 2,5 milyar dolarlık yardım paketinin verileceği açıklandı. Protestoların hükümet değişikliğine yol açtığı Ürdün’de temel tüketim maddelerine erişim giderek zorlaşıyor.

Geçen hafta Ürdün Başbakanı Hani Mulki’nin istifası ile sonuçlanan protestoların ardından Ürdün’deki ekonomik krizi ele almak için Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla düzenlenen zirvede Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırıldı.

Söz konusu yardım paketinin Ürdün Merkez Bankası mevduatlarını, Dünya Bankası'na Ürdün adına sunulacak teminatları ve hükümet bütçesine yıllık olarak yapılması planlanan 5 yıllık bir destek planını kapsadığı açıklandı.

Altı milyon nüfuslu Ürdün'de on yıllardır başta Irak ve Suriye olmak üzere savaş altındaki bölge ülkelerinden gelen 1,5 milyonun üzerinde mülteci bulunuyor. Bölgedeki güç çekişmelerinin ürünü bu tablo da Ürdün ekonomisinin dışa bağımlılığını derinleştiriyor. IMF’den alınan 723 milyon dolarlık borcun sebep olduğu kemer sıkma politikaları günler süren büyük protestolara yol açmıştı. IMF baskısı olarak nitelenen ve hükümetin 141 milyon dolar gelir sağlayacağını iddia ettiği yeni vergi tasarısının kabulü bardağı taşıran son damla olmuştu.

Yardımın beraberinde politik rezervler de getireceğini bekleyen uzmanlar, Körfez ülkelerinin bu "yardımsever" tutumun Suriye’deki operasyonalara lojistik destek, İsrail ile uyum ve Müslüman Kardeşler karşıtı siyasetin devamlılığına bağlı olacağını belirtiyor.

Dünya Bankası eski ekonomisti Ömer el-Rezzaz liderliğindeki yeni hükümete rağmen IMF tarafından desteklenen vergi artışına karşı düzenlenen protestolar binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.