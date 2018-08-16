Körfez medyasında Katar'a Türkiye tepkisi

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasının ardından Mısır, Suudi Arabistan ve BAE medyasında eleştiriler yayımlandı. Al İttihad gazetesi, 'Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor' başlığını kullandı.

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasına Mısır, Suudi Arabistan ve BAE medyasından eleştirel sesler yükseldi. Katar gazetesi Al Watan ise başyazısında "Sözde değil özde destek" diyerek kararı övdü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı.

Gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı.

Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının "ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme" anlamına geleceği aktarıldı.

Gazeteye yazan Ahmed Shaban, "Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi" ifadelerini kullandı.

KATAR MEDYASINDA ÖVGÜLER

Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklanması, Katar'da yayımlanan gazetelerin de birinci sayfalarındaydı. Al Watan gazetesi başyazısında "Katar Türk halkına desteğini sözde bırakmadı, eyleme döktü" dedi ve ekledi:

"Bu önemli inisiyatif, Doha ve Ankara'nın her koşuldaki somut dayanışmasını ve birbirlerine karşılıklı bağımlılığını gösteriyor."

Devletin kontrolündeki bir diğer gazete olan Al-Sharq'a yazan Sadık Muhammed al-Amari de "Katar ve Türkiye'nin ittifakı tüm engelleri aşıyor" diye yazdı:

"Yardım paketi Katar'ın kararının bağımsızlığını ve gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor."

Londra merkezli Rai al-Youm internet sitesi başyazısında, "Katar 2 yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye'ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle ABD Başkanı Trump'a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir" ifadeleri yer aldı:

BAE TELEVİZYONU: İZOLE PARTNERLER

BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan "izole partnerler" olarak bahsetti.

Televizyon kanalının haberinde son dönemde iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar da işlendi.

SUUDİ GAZETESİ: KATAR ANKARA'YA BOYUN EĞDİ

Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

MISIR GAZETESİ: UTANMADAN YAPILAN YARDIM

Mısır'ın liberal gazetelerinden Al-Wafad'a yazan Magdy Sarhan da Katar'ı "ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı" eleştirdi ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti. Sarhan, Katar Emiri Es-Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı.

SOSYAL MEDYADA İKİ RAKİP ETİKET

Sosyal medyadaki yorumlarda ise bazı kullanıcılar Katar'ın Türkiye'ye "itaat ettiğini" söylerken bazıları da iki ülkenin "kardeşçe" ilişkilerini kutladı.

Arapça "Tamim Erdoğan'a itaat etti" ve "Katar'la Türkiye yakınlaşıyor" etiketleri Twitter'da sıklıkla kullanıldı. İlk etiketle 8 bin, ikincisiyle 20 bin civarında paylaşım yapıldı.

Deutsche Welle Arapça'nın yayınına katılan Türk yorumcu Muhammed Zahid Gül'ün Ankara'nın Katar'ın işgalini engellediğini ve şimdi bu borcun ödenmesini istediğini söylediği video da sıklıkla paylaşıldı.

2017'deki Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki siyasi krizin başlamasının ardından Twitter'da Katar hükümetine karşı sızdırılan belgelerin yayımlandığı QatariLeaks hesabı da "Katar ve tahakküm fantezisi… Kardeşlerine ihanet edip kendini Türkiye ve İran'ın kollarına attı" paylaşımında bulundu.

Bunun karşısında çok sayıda Katarlı da Es-Sani'ye desteklerini açıklayan, Türkiye ile iyi ilişkilerinin ve Doha'nın Türkiye'ye yapacağı yatırımın ülkenin diplomatik gücünü gösterdiği yorumunda bulundu.