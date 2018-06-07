Koreli kadın 6 gün Avustralya çöllerinde mahsur kaldı

Avustralya çöllerinde altı gün boyunca hayatta kalan Koreli kadın, acil durum ekipleri tarafından bulundu.

Dik bir uçurumdan düştükten sonra Avustralya çöllerinde altı gün boyunca hayatta kalan Koreli kadın, acil durum ekipleri tarafından bulundu.

25 yaşındaki Joohee Han, Queensland yakınındaki Tyson Dağı'na doğru tırmanıştayken derin bir vadiye düştü.

Bilincini kaybeden Han, günlerce yiyeceksiz kaldı ama bir şelale yakınına çıkmayı başardı.

Arkadaşları Han'ın sırt çantasının kaldığı yere geri dönemediğini fark ettiklerinde Çarşamba günüydü ve ancak alarm verildi.

Polis Han için "altı gün boyunca çalılıklarda kaybolduktan sonra dehidratasyona maruz kalmış şekilde bulundu" açıklaması yaptı.

Han'ın, vadinin yakınındaki bölgede çığlıkları duyulduktan sonra bulunduğu bildirildi. Helikopter ekibi önce yiyecek sağladığı genç kadını, daha sonra bölgeden çıkardı.

Polis, yağmur suyu içen kadının vücut sıcaklığını korumasının, arama kurtarma helikopterini uyarabilmesi için önemli olduğunu söyledi..

Helikopterle bulunduğu yerden çıkarılan Han, hastaneye nakledildi.