Koreli aileler savaştan 65 yıl sonra buluştu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve Güney Kore liderlerinin görüşmeleri sonrasında alanan karar ile bugün, Kore savaşı sonrası ayrı ülkelerde kalan aileler 65 yıl sonra bir araya geldi.

Kore Savaşının 65. yıl dönümünde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve Güney Kore’nin görüşmeleri sonucunda kuzey ve güney tarafından vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa bir araya geldi.

1950-1953 yılları arasındaki savaşın ardından ülkenin ikiye ayrılması dağılan aileler 65 yıl sonra buluştu.

Otobüsler ile KDHC’ye taşınan 89 Güney Koreli Çarşamba gününe kadar Kumgang Dağı bölgesinde aileleriyle görüşecek.

Ailelerin bir araya gelmeleri kararı, KDHC lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Nisan ayında gerçekleştirdikleri ilk görüşmede alınmıştı.

Ailelerinden ayrılan132 bin 600 kişinin tespit eden hükümet kaynakları savaş sonrası hayatta kalanların yüzde 41,2’sinin 80, 21,4’ünün de 90 yaşlarında açıkladı.

Eylül ayında üçüncü defa bir araya gelecek iki ülke liderleri KDHC'nin başkenti Pyongyang'da görüşecek.