Kore zirvesi öncesi Rusya hamlesi ve KDHC’den New York ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak. KDHC üst düzey diplomatı Kim Yong-chol'un ise yarın ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmesinde güncel konuların ele alınmasının ve Kore Yarımadası’nın etrafındaki durum ve kilit öneme sahip diğer uluslararası ve bölgesel sorunlar konusunda görüş paylaşımının yapılmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan KDHC İşçi Partisi Genel Sekreteri ve ülkenin eski istihbarat şefi Kim Yong-chol bugün New York’a ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyarette, 12 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan KDHC lideri Kim ile ABD Başkanı Donald Trump zirvesi öncesi ABD’li yetkililerle Kim Yong-chol’un görüşeceği açıklandı. Beyaz Saray bugün yapılacak görüşmede ülkenin nükleer programının ele alınacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump da Kim Yong-chol’un New York ziyaretini Twitter mesajında duyurdu. Trump “Zirveyle ve daha fazlasıyla ilgili toplantılarımız halihazırda gerçekleşiyor. Kuzey Kore Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol şimdi New York yolunda. Mektubuma esaslı bir yanıt, teşekkürler” diye yazdı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise Kim Yong-chol’un yarın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini açıkladı.

Kim Yong-chol 2000 yılından beri ABD’yi ziyaret eden ilk üst düzey KDHC yetkilisi olacak. ABD’nin, ülkesinin nükleer programını gerekçe göstererek ülkeye girişini yasakladığı Kim Yong-chol’un New York ziyareti için özel izin çıkarıldığı bildirildi.