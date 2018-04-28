Kore Zirvesi, KDHC medyasında övgüyle karşılandı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti medyası, kuzey ile güney liderleri arasında dün gerçekleşen tarihi zirveyi “bir dönüm noktası” olarak niteleyerek övdü.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) devlet haber ajansı dün gerçekleştirilen zirveyi Kore yarımadası için bir dönüm noktası olarak niteledi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump KDHC lideri Kim Jong-un’la beklenen görüşmesi öncesinde ABD’nin KDHC’ye yaptırımlarının devam edeceğini açıkladı.

KDHC devlet televizyonu ve resmi haber ajansı KCNA, dün ülkenin lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in arasında gerçekleşen zirvenin ardından yapılan ortak açıklamayı yayımladı. Ortak açıklamada geçen, yarımadayı “tamamen nükleer silahlardan arındırma” sözünü öven KCNA, dünkü görüşmeyi de yarımada için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

İki liderin ortak açıklamasında nükleer silahlardan arınma konusunda KDHC'ye doğrudan işaret edilmiyor, bunun yerine “nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası”nın amaçlandığı belirtiliyor.

KCNA haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Görüşmede iki taraf da kuzey-güney ilişkilerini geliştirme, Kore Yarımadası’nda barışı güvenceye alma ve yarımadanın nükleerden arındırılması konularında karşılıklı endişeleri hakkında içten ve açıkyürekli bir şekilde görüş alışverişinde bulundu.”

KCNA iki lider arasındaki zirvenin dostça bir atmosferde geçen bir akşam yemeğiyle sona erdiği haberini de geçti.

TRUMP: YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Öte yandan zirveyi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada “Hiç bu kadar ilerleme kaydedilmemişti. Bir anlaşmaya varmak konusundaki bu heyecanları… Umarım bir anlaşmaya varacağız” dedi. Trump KDHC üzerindeki yaptırım baskısını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

SİNGAPUR İDDİASI

ABD Başkanı ile KDHC lideri Kim’in gelecek ay bir araya gelmeleri bekleniyor. İkili arasında görüşmenin yeri henüz netleşmezken, Reuters’ın üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre görüşmenin Singapur’da yapılabileceği düşünülüyor.