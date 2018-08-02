Kore Savaşı’nda ölen ABD’lilerin kalıntılarının iadesine devam ediliyor

Haziran ayında gerçekleşen KDHC-ABD zirvesinin ardından alınan kararlardan biri 1950 yılında başlayan Kore işgalinde ölen ABD askerlerinin kalıntılarının ülkeye iadesiydi. Bir kafile askere ait olduğu varsayılan kalıntılar dün ABD'ye ulaştırıldı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Haziran ayında Singapur'da gerçekleştirdikleri zirvede kararlaştırıldığı üzere, işgal sırasında ölen ABD askerlerinin kalıntılarının iadesine devam ediliyor. Bir kafile askere ait olduğu varsayılan kalıntılar dün ABD'ye ulaştırıldı.

Kalıntılar KDHC’den ABD’ye 55 kutu halinde teslim edilirken, bunlarla beraber sadece bir künye verildi. ABD’nin kalıntıların kimliklerini tespit etmesinin aylar sürmesi bekleniyor.

ABD’nin kalıntıları teslim aldıktan sonra düzenlediği törende konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence “Başkan Trump'ın, Başkan Kim'in sözünü tutmasından ötürü minnettar olduğunu düşünüyorum. Bugün Kore Yarımadası’nda barış için girdiğimiz engebeli yolda çok ilerlemiş olduğumuzu görüyoruz” dedi.

Kore işgali sırasında 7 bin 700'den fazla ABD askeri kayıp olarak kayıtlara geçerken, bunların 5 bin 300’ü bugünkü KDHC sınırları içerisinde kayıp oldu.