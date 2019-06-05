Kore İşçi Partisi’nden ABD'ye sert tepki: Sabrımızın bir sınırı var

Kore İşçi Partisi bir açıklama yaparak, ABD ile geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmanın gerekliliklerinin ABD tarafından yerine getirilmediğini belirtti ve 'sabrımızın bir sınır var' dedi.

Kore İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada ABD’ye, geçtiğimiz haziran ayında iki ülke arasında yapılan ortak açıklama hatırlatılarak "sabrımızın bir sınır var" uyarısında bulunuldu.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında iki ülke arasında yapılan ortak anlaşmanın gereklerinin ABD tarafından yerine getirilmediğinin belirtildiği açıklamada, ABD’nin kasten anlaşmaya riayet etmediği vurgulandı.

Açıklamada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve ABD arasında ilk defa geçen haziran ayında Singapur’da yapılan zirve toplantıları ve görüşmelerinin ardından Kore yarımadasında ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına dönük kararlar alındığı ancak ABD tarafından görüşmelere bağlı kalınmadığına değinildi.

'ABD KARARLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİNE KASTEN ENGEL OLDU'

Bu görüşmelerin, bölgede barış ve istikrarı sağlamada önemli bir fırsat olduğuna değinilen açıklamada, KDHC'nin geçtiğimiz yıl boyunca ABD ile barışa dayalı ilişkiler kurma yolunda çaba sarf ettiği, Kore yarım adasında kalıcı ve istikrarlı bir barış rejimi inşa etmek için çaba gösterdiği ve pratik kimi girişimlerde bulunduğu, bununla birlikte ABD’nin bütün bir yıl boyunca, bu kararların hayata geçirilmesine kasten ket vurarak, tek taraflı nükleer silah tesliminde ısrarcı olduğu vurgulandı. KDHC ile ABD arasında derin ve köklü bir düşmanlığın sürekliliği göz önüne alındığında, 12 Haziran 2018 tarihli KDHC ve ABD anlaşmasının her iki tarafın da tek taraflı taleplerini bıraktıkları ve karşılıklı yapıcı bir çözüm bulunması için ABD’nin şu anki yaklaşım biçimini değiştirmesi gerektiği belirtildi.

KDHC ve ABD arasında yapılan ortak açıklama gereği, iki ülkenin dünyaya ve insana taahhüt ettiği ve her iki tarafın da müştereken sorumlu olması gereken görevlerin hatırlatıldığı açıklamada, bir diyalog ortağı olan ABD'nin, yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve KDHC karşıtı düşmanlık politikasına devam etmesi durumunda ortak açıklamanın umut verici olmaktan çıkacağı vurgulandı.

Açıklamada, ABD'ye mevcut yaklaşımını değiştirmesi ve KDHC’nin isteklerine en kısa sürede yanıt vermesi tavsiye edilirken, ‘Sabrımızın bir sınırı var’ dendi.