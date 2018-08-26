Kore İşçi Partisi: ABD komplo hazırlığında

Kore İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, ABD'nin Japonya'yla birlikte gizli 'Pyongyang'a sızma' tatbikatları yaptığını ve komplo hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) kurucu partisi Kore İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun, ABD'nin Japonya'yla birlikte gizli "Pyongyang'a sızma" tatbikatları yaptığını ve komplo hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Gazetede yer alan editoryal yazıda, Japonya'nın Okinawa adasında üslenmiş ABD birliklerinin tatbikatlarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

"ABD, yüzünde bir gülümsemeyle diyalog kurarken, bir yandan da özel suikast birliklerine gizli tatbikatlar düzenlemekle meşgul" denilen yazıda, "Bu hamleler, ABD'nin KDHC'ye karşı savaş başlatmak doğrultusunda, illegal bir komplo girişiminde olduğunu ve acımasızca cezalandırılmayı hak eden bir suç işleme hazırlığı yaptığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Kore İşçi Partisi'nin gazetesi, editoryal yazısında yer verdiği iddiaları adını vermediği bir Güney Kore medya kuruluşuna dayandırdı.

Gazetenin komplo hazırlıklarının merkezi olarak işaret ettiği Japon adası Okinawa'da 47 bin ABD askeri bulunuyor.