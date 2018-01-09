Kore görüşmeleri bugün başlıyor

KDHC ve Güney Kore arasındaki görüşmeler bugün başlayacak.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmak için Güney Kore ile yapacağı görüşmeler bugün başlıyor.

İki yılı aşkın süredir ilk kez üst düzey görüşme gerçekleştirecek olan iki ülkenin, olimpiyatlar dışında bölgesel meseleleri de ele alması bekleniyor.

Görüşmede iki Kore'de yaşayan ailelerin buluşması gibi konuların da değerlendirileceği açıklandı.

Bölgede gerilim ABD askeri varlığının artırılmasıyla birlikte yükselmiş, KDHC işgal tehditlerine yanıt olarak nükleer programını hızlandırmıştı.

ABD ve Güney Kore, gerilimin azaltılması için olimpiyat döneminde ortak tatbikat yapmama sözü vermiş, bunun üzerine KDHC, olimpiyatlara katılmayı ve ikili görüşmeyi kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump görüşmeler için nükleer programın sonlandırılması şartını öne sürüyordu. Ancak bu şart KDHC tarafından kabul edilmedi.