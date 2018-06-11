Kongo'da yeni Ebola vakası

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeni Ebola vakası tespit edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz Perşembe günü yeni bir Ebola vakası tespit edildikten sonra toplumsal bir seferberliğe acil ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şu ana kadar 38'i doğrulanmış, 14'ü ihtimal ve 7'si şüpheli vaka olmak üzere 58 Ebola hastası tespit edildiğini bunların içinden 27'sinin Ebola virüsünden öldüğünü söyledi.

Son 40 senede, Kongo'da 8 Ebola salgını görüldü. En son Ebola salgını Mayıs 2017'de Bas-Uele vilayetinin kuzeyindeki sağlık bölgesi Likati'de patlak verdi.

