Kongo'da tarihinin en ağır ebola salgını: 201 ölü

Kongo'da yeniden görülen ebola virüsü iki ay içerisinde 201 can aldı. Ülke tarihinin en kötü salgını olarak anılan olayda ülkede faaliyet gösteren silahlı gruplar da virüsten etkilenenlerin tedavi edilmesini zorlaştırıyor.

Kongo'da yaklaşık iki ay önce yeniden patlak veren Ebola virüsü nedeniyle 201 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkedeki son Ebola salgınının ülke tarihinin en kötüsü olduğunu duyurdu. Şu ana kadar toplam 291 vakada Ebola virüsüne rastlandığının belirtildiği açıklamada, 28 bin kişiye hastalığa karşı aşı yapıldığı kaydedildi.

SİLAHLI GRUPLAR TEDAVİYİ ENGELLİYOR

Salgının rastlandığı Kuzey Kivu bölgesinde çok sayıda silahlı militan grup faaliyet gösteriyor. Söz konusu grupların varlığı, virüsten etkilenenlerin tedavi edilmesini zorlaştırıyor. İki hafta önce bir tedavi merkezini basan silahlı gruplar 13 kişiyi öldürmüştü.

Kongo’da ilk kez 1976’da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ebola virüsü küçük miktarlardaki vücut sıvılarıyla yayılıyor ve sıklıkla ölümle sonuçlanıyor. İlk olarak grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan hastalık, ishal, kusma, döküntü, iç ve dış kanamayla ilerliyor.