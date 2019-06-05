Kongo'da İslamcı örgüt saldırısı: 15 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ugandalı islamcı örgüt Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı İslamcı örgüt Demokratik İttifak Güçleri (ADF)'nin saldırısında 15 kişinin hayatını kaybetti.

Sputnik'in haberine göre, Beni kentinin vali yardımcısı Bakwanamaha Modeste, islamcı örgüt Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından Beni kentinde saldırı düzenlendiğini, saldırılarda 13 sivil ve 2 asker olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, ülkesinden sürüldüğünden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor. ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde çok sayıda saldırı düzenledi.

KDC'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.