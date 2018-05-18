Kongo'da Ebola vakası görüldü

​Kongo'nun Mbandaka şehrinde görülen Ebola vakası uluslararası sağlık örgütlerini harekete geçirdi. Kentsel alanlarda daha hızlı yayılacağı öngörülen Ebola'dan dolayı şu ana kadar 25 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo, 1,2 milyon nüfuslu Mbandaka şehrinde Ebola vakası görüldüğünü doğruladı. Bu, kentsel alanda görülen ilk Ebola vakası olurken, 2014-2016 arasında Batı Afrika'da yayılmasından beri en ciddi vaka olarak tarihe geçti.

Ebola'nın kentsel alanlarda kontrol altına alınmasının daha zor olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, vakayı “beklenmeyen olay” olarak niteledi.

Bir önceki vakanın Mbandaka'nın 160 km güneyinde bir yağmur ormanında görüldüğü belirtildi. Kongo Sağlık Bakanlığı, kentsel alanda görülen vakanın şu ana kadar doğrulanmış 14 vakadan biri olduğunu açıklarken, 21 kişinin Ebola'yı taşıma ihtimalinin olduğunu, 10 kişiden şüphelenildiğini, toplamda 45 potansiyel vaka bulunduğunu bildirdi. Şu ana kadar 25 kişi yaşamını yitirdi.

Atlanta merkezli Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri'nin (CDC), Dünya Sağlık Örgütü çalışmalarını tamamladıktan sonra Kongo'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi. 2014 salgınında Batı Afrika'da bulunan Ebola uzmanı CDC epidemiologu Pierre Rollin, “İhtiyaca bağlı olarak uzun vadeli bir hazırlık gerekebilir” diye konuştu.

Hastalığın iç kanamaya yol açtığı ve temas yoluyla hızlıca yayıldığı biliniyor. Çoğunlukla bozulmuş et tüketimiyle insanlara geçen hastalık, virüsün bulunduğu hayvana temasla da bulaşabiliyor.

Uluslararası örgütler kentsel alanda hastalığın daha da yayılacağından endişelenirken Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgeye 4 bin adet iğne getirdiği, daha fazla yardımın da yolda olduğu belirtildi.