Kongo'da Ebola salgını: Yaşamını yitirenlerin sayısı bin 705'e yükseldi

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Başkanı John Nkengasong, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının bin 705’e çıktığını açıkladı.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Başkanı John Nkengasong, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının bin 705’e çıktığını açıkladı.

Başkent Addis Ababa’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nkengasong, Kongo'da şu ana dek yaklaşık 2 bin 500 Ebola vakası tespit edildiğini, ölenlerin sayısının bin 705’e ulaştığını belirtti.

Nkengasong, Kongo'nun 9 ülkeye sınırı olduğunu, bu nedenle salgının yayılma riski taşıdığını ifade etti. Nkengasong, hastalığın Goma şehrine yayılmasına ilişkin “Ebola ilk defa böylesine büyük bir şehre yayıldı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınının Goma’ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.