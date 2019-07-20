Komünizm'in sorunu bulundu: Kadınları zorla mühendis yaptılar

The Economist’te dün yayımlanan bir yazıda Doğu Avrupa’da neden kadın mühendis ve bilim insanlarının erkeklerden daha fazla olduğu sorgulanırken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Doğu Avrupa’da sosyalizmin bilimsel başarılarını Economist ‘komünist rejimler kadınlara zorla bilimsel kariyer yaptırdı’ sözleriyle lanse etmeyi tercih etti.

The Economist’te dün yayımlanan bir makalede Doğu Avrupa’da bilim kadınlarının tüm bilim insanlarının yüzde 49’unu oluşturmasından ‘komünist rejimler’ sorumlu tutuldu. ‘Laboratuvar’da kadınlar’ köşesinde yayımlanan yazıda tüm dünyadaki araştırmacıların yüzde 28’ini kadınların oluşturduğu bilgisi verilirken bu oranın Avrupa’da yüksek olmasında en büyük payın Doğu Avrupa’da ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde olduğu öne sürüldü.

ZORLA BİLİM İNSANI YAPTIRMIŞLAR, SEÇME HAKKI BİLE VERMEMİŞLER

AB içerisinde kadın ve erkek eşitliğinin dünyanın geri kalanından çok daha iyi olduğunun iddia edildiği yazıda rol model olarak verilen Almanya ve Finlandiya’da kadın mühendis ve bilim insanlarının erkeklerin yarısından az olduğu bilgisi verildi. AB’de cinsiyet eşitliğinde esas payın eski sosyalist ülkelere ait olduğu söylenirken bunun sebebi olarak “komünist rejimler kadınları zorla bilimsel kariyerler yapmaya zorladı ve onlara seçim hakkı vermedi” ifadesine yer verdi.

Hollanda’da Leiden Üniversite’sinin yaptığı çalışmaya göre Litvanya’da kadın mühendis ve bilim insanlarının oranı yüzde 57’yken, bu oran Bulgaristan’da yüzde 52. Aynı çalışmaya göre Polonya ve Sırbistan’daki üniversiteler dünyada cinsiyet eşitliği konusunda en önde geliyor.

The Economist’in sosyalizmi ‘kadınları zorla bilimsel kariyer’ yaptırmakla suçlaması bir kenara, sosyalist deneyimin cinsiyet eşitiği konusundaki başarılarını dünyanın geri kalanına rol model olarak gösterilen Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri hala yakalayamamış durumda.