Komünist ve İşçi Partileri'nden emperyalist saldırganlığa karşı ortak açıklama

Avrupa Komünist ve İşçi Partileri, Suriye'ye yönelik emperyalist saldırganlığa karşı ortak açıklama yaparak, "Halklar tekellerin çıkarları için kanlarını dökmemelidir" dedi.

Avrupa Komünist ve İşçi Partileri, Suriye'ye yönelmekte olan emperyalist saldırganlığa karşı açıklama yaptı.

Çok sayıda parti tarafından imzalanan ortak açıklamada, ABD'nin gerilimi yükseltmesine ve savaş talebine karşı çıkıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin de imzacısı olduğu açıklamanın tam metni ve imzalayan partiler:

Avrupa Komünist ve İşçi Partileri'nden Suriye'de emperyalist saldırganlığın yükselmesine karşı kınama açıklaması

Avrupa'nın komünist ve işçi partileri Suriye'de ve bölgenin genelinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Nisan'da, ABD'nin geçmişte de tekrar tekrar yaptığı gibi kimyasal silah kullanımını gerekçe göstererek yaptığı Suriye'yi bombalama açıklamasının ardından Suriye'de ve bölgenin genelinde emperyalist saldırganlığın yükselmesini kınamaktadır. Genel savaş tehdidi artmaktadır.

Komünist ve işçi partileri Suriye halkı ve bölgedeki diğer halklarla enternasyonalist dayanışmalarını ifade etmektedir ve işçi sınıfını, halk güçlerini emperyalist müdahalelere ve savaşlara, NATO'ya, ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne karşı mücadeleyi güçlendirmeye çağırmaktadır.

Halklar kendi kanlarını tekel gruplarının çıkarları, enerji kaynaklarının kontrolü üzerine rekabet, ulaşım rotaları, pazarların kontrolü ve etki alanlarının dağılımı uğruna dökmemelidir.

Halkların barışçıl yaşama hakları vardır ve halklar savaş, kriz, yoksulluk ve sömürü olmayan bir toplum yaratmaya muktedirdirler.

​İmzacı partiler​,

AKEL (Kıbrıs)

Avusturya İşçi Partisi

Britanya Yeni Komünist Partisi

Bulgaristan Komünist Partisi

Finlandiya İşçilerin Komünist Partisi

Fransa Devrimci Komünist Parti

Fransa Komünistlerin Devrimci Partisi

Hırvatistan Sosyalist İşçiler Partisi

Hollanda Yeni Komünist Partisi

İrlanda İşçi Partisi

İspanya Halkları Komünist Partisi

İsveç Komünist Partisi

İsviçre Emek Partisi

Komünist Parti (İtalya)

Letonya Sosyalist Partisi

Lüksemburg Komünist Partisi

Macaristan İşçi Partisi

Norveç Komünist Partisi

Polonya Komünist Partisi

Romanya Sosyalist Partisi

Rusya Federasyonu Komünist Partisi

Rusya Komünist İşçi Partisi

Sovyetler Birliği Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Ukrayna Komünist Partisi

Ukrayna Komünistler Birliği

Yugoslavya Yeni Komünist Partisi

Yunanistan Komünist Partisi