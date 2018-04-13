Komünist ve İşçi Partileri'nden emperyalist saldırganlığa karşı ortak açıklama

Avrupa Komünist ve İşçi Partileri, Suriye'ye yönelmekte olan emperyalist saldırganlığa karşı açıklama yaptı.
Çok sayıda parti tarafından imzalanan ortak açıklamada, ABD'nin gerilimi yükseltmesine ve savaş talebine karşı çıkıldı.
Türkiye Komünist Partisi'nin de imzacısı olduğu açıklamanın tam metni ve imzalayan partiler:
Avrupa Komünist ve İşçi Partileri'nden Suriye'de emperyalist saldırganlığın yükselmesine karşı kınama açıklaması
Avrupa'nın komünist ve işçi partileri Suriye'de ve bölgenin genelinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Nisan'da, ABD'nin geçmişte de tekrar tekrar yaptığı gibi kimyasal silah kullanımını gerekçe göstererek yaptığı Suriye'yi bombalama açıklamasının ardından Suriye'de ve bölgenin genelinde emperyalist saldırganlığın yükselmesini kınamaktadır. Genel savaş tehdidi artmaktadır.
Komünist ve işçi partileri Suriye halkı ve bölgedeki diğer halklarla enternasyonalist dayanışmalarını ifade etmektedir ve işçi sınıfını, halk güçlerini emperyalist müdahalelere ve savaşlara, NATO'ya, ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne karşı mücadeleyi güçlendirmeye çağırmaktadır.
Halklar kendi kanlarını tekel gruplarının çıkarları, enerji kaynaklarının kontrolü üzerine rekabet, ulaşım rotaları, pazarların kontrolü ve etki alanlarının dağılımı uğruna dökmemelidir.
Halkların barışçıl yaşama hakları vardır ve halklar savaş, kriz, yoksulluk ve sömürü olmayan bir toplum yaratmaya muktedirdirler.
İmzacı partiler,
AKEL (Kıbrıs)
Avusturya İşçi Partisi
Britanya Yeni Komünist Partisi
Bulgaristan Komünist Partisi
Finlandiya İşçilerin Komünist Partisi
Fransa Devrimci Komünist Parti
Fransa Komünistlerin Devrimci Partisi
Hırvatistan Sosyalist İşçiler Partisi
Hollanda Yeni Komünist Partisi
İrlanda İşçi Partisi
İspanya Halkları Komünist Partisi
İsveç Komünist Partisi
İsviçre Emek Partisi
Komünist Parti (İtalya)
Letonya Sosyalist Partisi
Lüksemburg Komünist Partisi
Macaristan İşçi Partisi
Norveç Komünist Partisi
Polonya Komünist Partisi
Romanya Sosyalist Partisi
Rusya Federasyonu Komünist Partisi
Rusya Komünist İşçi Partisi
Sovyetler Birliği Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Ukrayna Komünist Partisi
Ukrayna Komünistler Birliği
Yugoslavya Yeni Komünist Partisi
Yunanistan Komünist Partisi