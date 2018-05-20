Komünist ve işçi partileri Atina’da bir araya geldi

20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı hazırlıklarına yönelik Çalışma Grubu Atina’da buluştu. YKP’nin ev sahipliği yaptığı toplantının katılımcıları arasında TKP de yer aldı.

Türkiye Komünist Partisi’nin de katılımcıları arasında yer aldığı 20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Çalışma Grubu, 2018 sonunda yapılacak büyük toplantı için ilk hazırlık toplantısını geçen haftasonu Yunanistan Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde Atina ‘da gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde parti temsilcileri Atina Attika bölge örgütü tarafından YKP’nin 100. kuruluş yılını anmak için düzenlenen etkinliğe katıldı.

‘SÖMÜRÜYE VE EMPERYALİST SAVAŞLARA KARŞI MÜCADELE’

İşçi sınıfnının sosyalizm hedefi doğrultusunda ve emperyalist savaşlara karşı yürüttüğü güncel mücadeleyi göz önünde bulundurarak katılımcı partilerin önerileriyle uluslararası toplantının teması belirlendi:

“Günümüzde işçi sınıfı, ittifakları ve siyasi öncüsü komünist ve işçi partilerinin görevleri: Sömürüye ve emperyalist savaşlara karşı mücadele için, işçilerin ve halkların hakları için, barış ve sosyalizm için.”

Toplantıda ayrıca pek çok ülkede yasaklarla, engelleme ve baskılarla karşılaşan komünist partilerin, antikomünizme karşı ortak mücadelesinin önemi vurgulandı.

20. ULUSLARARASI KOMÜNİST VE İŞÇİ PARTİLERİ TOPLANTISI KASIM’DA

Bu yıl “yüz bölgede yüz etkinlik”le 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan ve 25 Kasım’da etkinlikleri güçlü bir finalle tamamlayacağını duyuran ev sahibi Yunanistan Komünist Partisi, uluslararası toplantının da aynı tarihlerde yapılmasını önerdi. Çalışma grubunun oy birliğiyle kabul ettiği öneri sonucu 20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı 23-24-25 Kasım tarihlerinde Atina’da yapılacak.