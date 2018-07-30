Komünist partilerden Yunan halkıyla dayanışma mesajları

Yunanistan’daki felakette ölü sayısı 91’e çıktı. Yangının bu kadar büyük çaplı bir felakete dönüşmesinin sorumlusunun kapitalist sistemin plansızlığı olduğu Yunanistan Komünist Partisi tarafından vurgulanmıştı. Yunan halkıyla dayanışma için dünya çapında komünist partiler dayanışma mesajları yayımladı.

Yunanistan’da 91 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından dünya çapında komünist partiler Yunan halkıyla ve Yunanistan Komünist Partisi’yle (KKE) dayanışma mesajları yayımladı. Dünyanın her yerinden Yunan halkıyla dayanışmak için mesajlar gönderen komünist partilerin dayanışma açıklamalarının bir kısmını soL okurlarıyla paylaşıyoruz.

İSPANYA HALKLARIN KOMÜNİST PARTİSİ: TEKELCİ ÇIKARLARA HİZMET EDEN HÜKÜMETLER HALKIN REFAHINI ÖNEMSEMİYOR

İspanya Halkların Komünist Partisi, (PCPE) Yunanistan halkına yönelik yaptığı dayanışma açıklamasında Syriza hükümetinin ihmallerine dikkat çekerken tekelci çıkarlara hizmet eden hükümetlerin bu felaketin sorumlusu olduğunun altını çizdi. PCPE’nin açıklamasının bir kısmı şöyle:

PCPE, Yunanistan'a, başta Attika ve Atina çevresini tahrip eden korkunç yangından dolayı, bu zor zamanlarda Yunan halkına derin enternasyonal dayanışmalarını sunar.

70'den fazla insanın öldüğü, yüzlerce yaralının görmezden gelindiği bir tabloyla karşı karşıyayız. İşçi sınıfı ve halk, bu duruma nasıl ulaşıldığını kendilerine sormalıdır; Syriza neden yangınları ve iklim felaketlerini önleyen temel altyapıları ihmal etti? Tekelci çıkarlara hizmet eden hükümetler halkın refahını önemsemiyor, bu durumda olmamızın sebebi budur.

KOMUNİST PARTİ, İTALYA: SİVİL SAVUNMA PLANLAMASININ İHMALİNİN SONUÇLARINI GÖRDÜK

Komünist Parti, İtalya’nın yaptığı dayanışma açıklamasında yaşanan felaketin planlama eksikliğinin doğurduğu bir sonuç olduğu vurgulanırken Yunan halkına ve yangın sırasında kazazedelere her türlü yardımda bulunan KKE’ye dayanışmalarını iletti.

Komünist Parti, İtalya’nın açıklaması şöyle:

Komünist Parti (İtalya), Yunan halkı ve kardeş partimiz KKE ile tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor. Attika bölgesini vuran felakette ölen onlarca kişinin ailelerine saygılarımızı ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiriz. Bu dramatik olayların sadece istisnai bir olayın sonuçları olmadığını ve önlenebilir olduğunu biliyoruz. Etkili bir ulusal sivil savunma planının bulunmayışıyla ve zamanında müdahalenin eksikliğiyle yakından ilişkili olduğuna derinden inanıyoruz. Sağ ve ‘sol’ farketmeden burjuva devleti ve onun hükümetleri, kâr elde edemedikleri her şeyi bir “maliyet” olarak gördükleri için, etkili bir ulusal koruma planı uygulamamaktadır.

AVUSTURYA EMEK PARTİSİ: ÖLÜMLERİN SORUMLUSU KÂR DÜZENİDİR

Avusturya Emek Partisi (PdA) yaptığı açıklamada kazazedelere yardımda bulunmak için Yunanistan’daki Tüm İşçilerin Militan Cephesi’ne (PAME) mali destekte bulunmak için bir kampanya başlattığını açıklarken yaraların sarılması için Yunan halkının yanında olduklarını vuguladı. Açıklama şöyle:

Sevgili yoldaşlar, Avusturya İşçi Partisi'nin (PdA) adına, Yunan halkıyla dayanışmamızı ve Yunanistan'daki ve özellikle Attika'daki yangının neden olduğu felaket ve yıkımlardan derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. PdA, PAME'nin yardım çabalarına maddi destek sağlayarak üyelerinin ve dostlarının yangın kurbanları ile dayanışmalarını göstermek ister. KKE'nin haklı olarak vurguladığı gibi, burjuva hükümetlerinin sorumluluğu ve birçok insan kaybının gerçek sebebi, kapitalistlerin kârlarının halkın ihtiyaçları dışında olmasıdır. Diğer tüm meselelerde olduğu gibi, SYRIZA-ANEL hükümeti, önceki hükümetlerin halk düşmanı politikalarını devam ettirmekte ve hatta daha da ağırlaştırmaktadır. 21. yüzyılda üretici güçlerin gelişimi göz önüne alındığında, bu tür insan kayıpları affedilmezdir ve kapitalizmin işçi sınıfının ve halkının çağdaş gereksinimlerinin karşılanmasını engellediğini gösterir. KKE üyelerinin yanı sıra PAME'nin sınıf odaklı sendikalarının acil müdahalesi, ileride bu tür durumları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için gerekli önlemleri almak için sınıf dayanışmasını birleştirmek açısından takdire değer ve önemlidir. KKE'nin sosyal meselelere ve ihtiyaçlara hitap ettiği kapsamlı bir tavra da şahit oluyoruz.

İRLANDA İŞÇİ PARTİSİ: YANGININ KURBANLARININ YANINDAYIZ

Yangında yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı dileklerini ileten İrlanda İşçi Partisi, yaptığı açıklamada KKE’yle de dayanışmalarının altı çizildi. Açıklamada “İrlanda İşçi Partisi, Doğu ve Batı Attika ve Mati, Rafina ve Kineta kasabalarındaki yangınların kurbanlarının ailelerine içten dileklerini iletir. İşçi Partisi, Yunanistan Komünist Partisi ve onun kitle örgütleriyle birlikte, yangınların etkilediği alanlara yardım sağlanması konusunda Yunanistan'ın Komünist Partisi'ndeki yoldaşlarıyla olan dayanışmalarını sunar” kısmı denildi.

YENİ YUGOSLAVYA KOMÜNİST PARTİSİ: YUNAN HALKINA YARDIM EDECEĞİZ

Sırbistan’dan Yeni Yugoslavya Komünist Partisi yaptığı açıklamada üyelerinin ve dostlarının Atina çevresindeki yardım çalışmalarına doğrudan katılacağını ilan etti. KKE’ye yönelik mesaj şöyle: