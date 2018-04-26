Komünist gençlik örgütleri, Truman'a karşı Yunanistanlı yoldaşlarının yanında

16 Nisan’da Suriye’ye düzenlenen emperyalist saldırıyı protesto eden eylemcilere, eski ABD başkanı Harry Truman’ın heykelini indirmeye çalıştıkları sırada Yunan çevik kuvvet ekipleri cop, biber gazı ve flaş bombalarıyla saldırdı. Çoğu öğrenci olan göstericilerden altısı ciddi şekilde yaralanırken ikisi tutuklandı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) polis saldırısını kınarken, SYRIZA-ANEL hükümetinin bu olaydaki büyük sorumluluğuna dikkati çekti. KKE, hükümetin Suriye’ye karşı yürütülen savaşa aktif katılımını ve ABD-NATO planlarına kendini adamışlığını eleştirirken, polis güçlerinin “Amerikan emperyalizminin kan emici bir fosilinin heykelini koruduğunu” ifade etti.

Benzer şekilde, dünyanın her yanından komünist gençlik örgütlerinin imzaladığı bir dayanışma mesajı yayınlandı. Aralarında Türkiye Komünist Gençliği’nin de bulunduğu 40’tan fazla örgüt tarafından imzalanan metin, Harry Truman’ın Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasına, Soğuk Savaş’ın başlamasına ve Kore Savaşı’na dair aldığı kararlarla 20. Yüzyılın en büyük savaş suçlularından biri olduğunu hatırlattı. İmzacı örgütler SYRIZA-ANEL hükümetini kınarken, Yunan halkının antiemperyalist mücadelesiyle dayanışmalarını ifade etti ve yalan ithamlarla mahkeme önüne çıkarılan iki militanın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Dayanışma metni ve imzacıların listesi şu şekilde:

Atina’da 16 Nisan’da gerçekleştirilen savaş ve emperyalizm karşıtı eylemde üniversite öğrencilerine karşı girişilen baskı, şiddet ve tutuklamaları kınıyoruz.

Suriye’de işlenen yeni emperyalist suça karşı lise ve üniversite öğrencilerinin düzenlediği eyleme karşı girişilen baskı, şiddet ve gözaltılar dolayısıyla SYRIZA-ANEL hükümeti kınıyoruz. Eylemcilere karşı bu barbarca şiddetin bahanesi Harry Truman’ın heykelini yıkmaya çalışmak olmuştur.

Kimse unutmamalıdır ki Harry Truman 20. Yüzyılda emperyalizmin en büyük savaş suçlularından biridir. Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan ve 200 bin insanın anında öldüğü, milyonlarcasının ise ilerleyen yıllarda bu bombaların kurbanı olduğu saldırının emrini veren ABD başkanıdır. Soğuk Savaşı başlatan, 1950 yılında Kore halkına karşı saldırıyı emreden ABD başkanıdır.

Güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet altı genç insanın yaralanmasına, şuan yalan ve temelsiz iddialarla mahkemeye çıkarılan iki militanın ise tutuklanmasına sebep olmuştur.

Yunanistan’daki gençleri baskı altına alırken Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlardaki ABD-NATO planlarını destekleyen SYRIZ-ANEL hükümetini kınıyoruz. Bölge halklarına karşı gerçekleştirilen ölümcül saldırıların dayanağı olan ABD ve NATO’nun yeni ve eski üsleri için Yunanistan topraklarını peşkeş çeken hükümetin bu planlardaki payı büyüktür.

Ülkelerinin ABD-AB-NATO’nun emperyalist savaş planlarına katılımına karşı mücadele eden Yunan halkı ve gençliği ile dayanışma duygularımızı ifade ediyor, haksız yere suçlanan iki militanın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Metni imzalayan komünist gençlik örgütleri:

Arnavutluk Komünist Gençliği “QemalStafa”

Cezayir Demokrasi ve Sosyalizm Partisi Gençliği, JC-PADS

Bangladeş Öğrenci Birliği, BSU

Bangladeş Gençlik Birliği, BYU

Bolivya Komünist Gençliği, JCB

Komünist Gençlik Birliği, UJC-Brezilya

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partili Genç Sosyalistler

Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, EDON-Kıbrıs

Komünist Gençlik Birliği, KSM-Çek Cumhuriyeti

Danimarka Komünist Gençliği, UngKom

Ekvador Komünist Gençliği, JCE

Komünist Gençlik Birliği, UJC-Fransa

Lyon Komünist Gençliği-Fransa

Sosyalist Alman İşçi Gençliği, SDAJ

Guatemala Komünist Gençliği, JCG

Connolly Gençlik Hareketi, CYM-İrlanda

Komünist Gençlik Cephesi, FGC-İtalya

Ürdün Demokratik Gençlik Birliği, UJDY

Ürdün Komünist Gençliği

Kazakistan Sosyalist Hareketi

Lübnan Demokratik Gençlik Birliği, ULDY

Genç Komünistler Federasyonu, FJC-Meksika

Komünist Gençlik Hareketi, CJB-Hollanda

Norveç Genç Komünistleri, UngKom

Demokratik Öğrenci Federasyonu, Pakistan

Pakistan Komünist Gençliği

Filistin Halk Partisi Gençliği, PPP gençlik

Peru Komünist Gençliği, JCP

Polonya Komünist Partisi Gençliği

Portekiz Komünist Gençliği, JCP

Devrimci Komünist Gençlik Ligi (Bolşevik), RKSMb-Rusya

Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği, LKSM RF

Yugoslavya Genç Komünistler Ligi, SKOJ-Sırbistan

Güney Afrika Genç Komünistler Ligi, YCLSA

Komünist Gençlik Kolektifleri, CJC-İspanya

İspanya Komünist Gençlik Birliği, UJCE

Sosyalist Gençlik Birliği, SYU-Sri Lanka

Suriye Komünist Gençlik Birliği-Halid Bagdaş Gençliği, SCYU-KBY

Türkiye Komünist Gençliği, TKG

ABD Genç Komünistler Ligi, LYCUSA

Venezüela Komünist Gençliği, JCV