Komünist gençlik örgütleri İtalya'da düzenlenen yaz kampında bir araya geldi

İtalya’da Komünist Gençlik Cephesi'nin düzenlediği Guerrilla yaz kampı 1-7 Ağustos tarihleri arasında Roccella’da gerçekleşti. Türkiye Komünist Gençliği, Yunanistan Komünist Gençliği ve Komünist Gençlik Kolektifleri de kampta delegasyon olarak yer aldı.

İtalya’da Komünist Gençlik Cephesi'nin (Fronte della Gioventù Comunista -FGC) altıncısını düzenliyor olduğu Guerrilla yaz kampı 1-7 Ağustos tarihleri arasında Roccella’da gerçekleşti. 200’e yakın kişinin katıldığı kampta Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) ve Komünist Gençlik Kolektifleri (CJC- İspanya) de delegasyon olarak yer alarak sunumlarını gerçekleştirdi.

Çeşitli spor aktiviteleri, film gösterimleri, karaoke ve müzik dinletilerinin yer aldığı kampta, göç ve iklim değişiklikleri gibi pek çok konu konuşuldu. Geçmiş üniversite seçimlerinde elde edilen başarıdan bahsedilerek, daha fazlası için potansiyelin mümkün olduğu vurgulandı. Liselerdeki 2019/2020 öğrenci seçimlerinde hedeflerinin her okulda seçilmeye çalışmak ve bunu sonrasında örgütlenmek ve büyümek üzerine kullanmak olduğu belirtildi.

Merkez komitenin yapmış olduğu sunumda, İtalya’daki faşizme karşı direnişin 75.yılı olması sebebiyle gelecek yıl 25 Nisan’da başlayacak 2 günlük direniş geçidi gerçekleştirileceği duyuruldu.

KOMÜNİST GENÇLER ÇEVRE SORUNUNU KONUŞTU

Uluslararası delegeler kampın 3.gününde çevre, iklim değişikliği, “Fridays for Future” ve bunlara karşı komünist gençlik örgütlerinin yaklaşımı üzerine konuşma yaptılar. Komünist Gençlik Cephesi (FGC), bunun rastgele seçilmiş bir konu olmadığını, son zamanlarda gençlerin bu konuya artan ilgisinin ve çevreci uluslararası organizasyonların komünistler gözüyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) delegesi yapmış olduğu konuşmada iklim değişikliklerinin sadece doğal durumun bir sonucu olmadığını, herkesin çevre sorunundan eşit etkilenmediğini belirtti. Suçun günlük aktivitelere atılıp geri dönüşüm gibi bireysel çözümlerin öne atılmasının, kapitalist sistem içinde aranan çarelerin sorunu çözemeyeceğini ifade etti. İnsan sağlığının ve çevrenin tekellerin karları için kurban verilmediği bir üretimin gerekliliğini vurguladı.

Komünist Gençlik Kolektifleri (CJC)’nin sunumunda komünistlerin çevre konusundaki mücadelenin burjuvazi tarafından sürüklenmesine izin vermemesi gerektiği, emeğin anahtar rolünü ve sendika hareketlerini unutmadan bir mücadele gerçekleştirmesinin gerekliliği ifade edildi. Komünistlerin görevinin belirli tekeller ve sermaye sektörünün ekolojik önlemleri teşvik etmekteki çıkarlarının ne olduğunu analiz etmek olduğunu, bunun emperyalizm piramidinin daha üstüne çıkmak için yapıldığını belirtti.

TÜRKİYE KOMÜNİST GENÇLİĞİ SUNUMU

Türkiye Komünist Gençliği (TKG)’nin yapmış olduğu konuşmada ülkedeki çevre sorunlarından, Kaz Dağları’nda yapılan katliamdan ve Gezi parkı direnişinin çıkış noktasından bahsedilerek örnekler verildi. Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin aralıkta düzenleyeceği “Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu”nda bu konunun da tartışılacağı belirtildi.

Sunumun devamında TKG temsilcisi şu ifadeleri kullandı:

“Birçok sivil toplum kuruluşunun, yeşilci partilerin iddia ettiğinin aksine kapitalizme karşı mücadele etmeden, çevre sorunlarının çözülebileceği tezinin de defalarca boşa çıktığını gördük. Örneğin, Türkiye’de 30 sene önce Aliağa’da termik santral yapılması engellenebildi ancak bugün aynı yerde birden fazla termik santral var ve yenilerinin kurulması için projeler tamamlandı. Bugün de dünyanın birçok yerinde doğanın talan edilmesine karşı birçok kişi, dernekler, sivil toplum kuruluşları, yeşilci partiler, çeşitli dernekler imzalar topluyor, sokaklara çıkıyor, çevreci bir çizgide mücadele ediyor. Burada yapılan hata kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri içinde bu çevre sorunun hiçbir zaman tam olarak çözülemeyeceği gerçeğini yadsımaktır. Evet; ahtapotun kolları ile savaşalım ama altındaki gerçek nedeni de unutmadan. Biz komünistler, kapitalizm içinde çevre sorunu zaten çözülemez diyerek doğanın talanına sessiz kalamayız, diğer yandan insanlara kapitalizm içinde yalnızca çevreci bir çizgide mücadele ederek çevre sorunlarının çözülebileceği yalanını da söyleyemeyiz.

Bugün komünistlerin görevi, çevrenin talan edilmesinden, kirletilmesinden kaygılanan insanları, bu sorunları yaratan kapitalizmin tek gerçek alternatifi olan sosyalizm için örgütlü mücadele etmeye çağırmaktır. Bu, bugün kapitalizm içindeki çevre sorunlarına sessiz kalmak demek değildir, tam tersine kapitalizm içinde de doğanın kirletilmesine, yağmalanmasına karşı mücadele etmenin tek yolu budur”.

Kamp, bir sonraki sene daha da güçlenmiş olarak buluşmak dileğiyle ve enternasyonel mesajlarla sona erdi.