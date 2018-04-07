Komünist gençler emperyalizmi tartıştı

Brezilyalı Komünist Gençlik Birliği, 27 Mart – 2 Nisan 2018 tarihleri arasında 8. Kongresi'ni Rio de Janeiro'da topladı. Dünyanın dört bir yanından dayanışma mesajları gönderilen kongreye, Türkiye Komünist Gençliği de katıldı. Kongre ve etkinliklerin ağırlıklı gündemini anti-emperyalist mücadele ve savaşlar oluşturdu.

Brezilyalı gençlik örgütü Komünist Gençlik Birliği'nin (UJC) 8. Kongresi 27 Mart – 2 Nisan 2018 tarihlerinde Rio'da gerçekleşti.

28 Mart'ta kongreye gelen uluslararası delegasyonun katılımıyla “Anti-emperyalizm ve Savaş” konulu bir seminer düzenlendi. Birçok gençlik örgütünün söz aldığı seminerde Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de yerini aldı. Yapılan konuşmada emperyalizmin son 10 yıldır giderek derinleşen bir krizin içinde olduğu ve bu krizin sonucu olarak çıkma ihtimali her geçen gün artan emperyalist savaşları engelleyebilecek yegane gücün işçi sınıfının anti-emperyalist mücadelesi olduğu vurgulandı. Bu sömürü düzenini alaşağı etmenin, tek çözüm yolu olduğu belirtildi. Ayrıca Zeytin Dalı Operasyonu’nun da eleştirildiği konuşmada operasyonun burjuvaziye yeni kâr olanakları sağlayabilmek için yapıldığının altı çizildi. Seminer, TKG delegesinin yaptığı konuşmanın ardından Venezuela Komünist Gençliği, Kolombiya FARC, Arjantin Komünist Partisi, Suriye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi delegelerinin yaptığı konuşmalarla devam etti. Seminerde Brezilya Komünist Partisi (PCB) Merkez Komitesi de emperyalizm ve anti-emperyalizmin güncelliği üzerine bir sunum yaptı.

29 Mart’ta UJC 8. Kongresi’nin resmi açılışı Rio de Janeiro Federal Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Felesefe Bölümü’nün onursal salonunda yapıldı. Açılışta Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSOL) delegasyonunu Rio de Janeiro Kent Meclisi Üyesi Tarcísio Motta, Eyalet Parlamento Temsilcisi Glauber Braga ve PSOL’un Başkanlık adayı Çatısız İşçiler ve Korkusuz Halk hareketlerinin lideri Guilherme Boulos temsil etti. PCB yöneticileri Genel Sekreter Geral Edmilson Costa ve Heitor César ve kolektif temsilcileri Ana Montenegro, Minervino de Oliveira ve Komünist LGBT ve Sınıf Birliği üyeleri kongreyi konuşmalarıyla selamladı.

KONGRE SÜRECİ VE SEÇİM

30–31 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Rio de Janeiro Federal Üniversitesi kongre salonunda yapılan Kongre oturumuna, asıl ve yedek delegeleri katıldı. Asıl ve yedek delegeler, sayılı gruplar halinde kongre tezlerinin tartışılacak başlıklarını seçti. Kongre divan kurulu tezleri başlıklar halinde sunarken delegeler tezlerin maddelerini kürsüde tartıştı. Uluslarararası komünist gençlik örgütlerinden oluşan delegasyon kongrede gözlemci olarak yer aldı. Kongrenin son günü, UJC örgütsel ve kolektif yapılarının temsilcileri seçildi. Uluslararası delegasyonun kongreyi selamlamasının ardından UJC 8. Kongresi sona erdi.

Kongreyi selamlayan TKG delegesi tarafından yapılan konuşmada, kriz dinamiklerini kontrol etmekte zorlanan emperyalizmin Brezilya ve Türkiye gibi birçok ülkede restorasyon süreci başlattığı ve bu sürece ancak örgütlü bir halk mücadelesiyle karşı koyulabileceği savunuldu. Gençliğin bu mücadele içindeki yerinin öneminin belirtildiği konuşmada, kapitalizmin hem Türkiye’de hem Brezilya’da gençlik üzerinde kurmaya çalıştığı tahakküme rağmen gençliğin önemli bir kesiminin politik konularda harekete geçmesinin engellenemediği vurgulandı. Kongrenin önümüzdeki süreçte Brezilyalı gençler için umut ve enerji anlamına geleceğinin söylendiği konuşma, dayanışma mesajlarıyla son buldu.