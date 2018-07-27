Komedi programında ABD’li meclis üyesi kendini ifşa etti, Cheney işkence aleti imzaladı

İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen’in programında ırkçı söylemler kullanıp pantolonunu indiren Georgia Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jason Spencer, partisi tarafından istifa etmeye zorlanıyor. Programında başka birkaç ABD’li siyasetçiye ve ünlüye de kendilerini rezil ettirecek şeyler yaptıran Cohen, Dick Cheney’e de işkence aleti imzalatmıştı.

Borat filmiyle ilk defa dünya çapında gündeme gelen İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen’in yeni komedi programına çıkan ABD’li siyasetçi ve Georgia Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jason Spencer istifaya zorlandı. Programda Cohen’in "İsrailli terör uzmanı" olduğuna inanan Spencer, ünlü komedyenden "islami teröre karşı savunma dersleri" alıyordu.

Programda Cohen’in "IŞİD homofobik olduğu için eşcinsel olmaktan korkuyor" demesinin ardından Spencer, Cohen’in tavsiyesi üzerine pantolonunu indirmişti. Gene aynı programda Cohen’in "islamcı teröristler tarafından kaçırılmamak için dikkat çekmelisin" dedikten sonra Spencer’dan ABD’de "yasaklı olan kelimeyi" söylemesini istedi. Spencer, bunun ardından birkaç kere üst üste siyahilere yönelik ırkçı söylemde bulundu.

Spencer daha önce ABD iç savaşından kalma konfederasyon anıtlarını savunmasıyla ve müslüman göçmenlere yönelik ırkçı tutumuyla gündeme gelmişti.

Cohen’in programında yaşanan olaydan sonra Spencer "komik fakat çirkin" olarak nitelendirdiği olaydan dolayı özür dilediğini açıklamıştı ancak istifa etmeyeceğini söylemişti. Georgia Cumhuriyetçi Parti sözcülerinden David Ralston, Spencer’ın hemen istifa etmesi gerektiğini söyledi. Spencer’ın en geç Kasım ayında görevi bırakması bekleniyor.

DİCK CHENEY İŞKENCE ALETİ İMZALADI

Irak ve Afganistan işgali sırasında Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney de aynı programın konuklarından biri oldu. Gene kendini İsrailli terör uzmanı olarak tanıtan Sacha Baron Cohen, Cheney’le söyleşi düzenledi. Cohen Cheney’e "favori savaşın hangisiydi" gibi sorular sorduktan sonra Cheney’e, kendisinin Başkan Yardımcısı olduğu dönemde uygulanan işkence teknikleri hakkında sorular sordu.

Uygulanan işkencelerin "gelişmiş sorgulama teknikleri" olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyleyen Cheney, bunlardan en fiziksel olanının "waterboarding" olduğunu söyledikten sonra Cohen, eski Başkan Yardımcısı’ndan kendi waterboarding setini imzalamasını istedi.

Waterboarding ABD’nin özellikle Irak’ta kullanmasıyla gündeme gelen, kalıcı akciğer ve beyin hasarına neden olabilen suda boğulma hissi yaratan bir işkence yöntemi.