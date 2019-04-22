Komedi dizisinden Ukrayna Devlet Başkanlığı’na

Ukrayna’da dün yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinin kazananı ‘Halkın Hizmetkarı’ adlı komedi dizisinin oyuncusu Vladimir Zelenskiy oldu. Zelenskiy’i kutlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ‘Şimdi gerçek ‘Halkın Hizmetkarı’ oldun’ diye yazdı.

Ukrayna’da dün yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinin kazananı yüzde 73’ün üzerine oy oranıyla komedyen Vladimir Zelenskiy oldu.

Politik bir geçmişe sahip olmayan Zelenskiy ülkede rol aldığı “Halkın Hizmetkarı” adlı komedi dizisiyle tanınıyor. Zelenskiy’in dizide canlandırdığı karakter de ironik. Zelenskiy dizide bir yanlışlık sonucu devlet başkanı olan bir tarih öğretmenini canlandırıyor.

Oyların yalnızca yüzde 24,5’ini alan mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’yu hezimete uğratan Zelenskiy’i ilk kutlayanlar arasında İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da yer aldı. Twitter’dan yazdığı mesajla Zelenskiy’e Londra'nın desteğini sunan Hunt, “Şimdi gerçekten 'Halkın Hizmetkarı' olacaksın” dedi.

ABD, NATO VE AB ZELENSKİY'İ KUTLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da telefonla arayarak Zelenskiy’i kutladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk ise Zelenskiy’in başkanlığında Ukrayna ile işbirliğine ve ülkeye desteğe devam etmeyi beklediklerini açıkladı.

Ukrayna’daki ABD Büyükelçiliği de Twitter’dan “Seçilmiş başkan Vladimir Zelenskiy’i kutlarız” açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo seçim öncesinde hem Zelenskiy hem de Poroşenko ile telefon görüşmesi yapmıştı.

RUSYA: UKRAYNA DEĞİŞİME OY VERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ukrayna’nın değişime oy verdiği belirtildi. Açıklamada “Yeni liderlik şimdi seçmenlerinin umutlarını anlamalı ve fark etmelidir. Bu iç işlerinde olduğu kadar dış işlerinde de geçerli” denildi.

İlk sonuçlara göre seçmenlerin 12,2 milyonu Zelenskiy’e destek verirken, Poroşenko’nun desteği 4 milyonda kaldı.

ZELENSKİY: HER ŞEY MÜMKÜN

41 yaşındaki Zelenskiy seçim sonuçlarına ilişkin seçmenlerine yaptığı ilk yaptığı açıklamada “Sizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacağım” dedi. “Henüz resmi olarak başkan değilken, bir Ukrayna yurttaşı olarak eski Sovyet ülkelerine şunu diyebilirim: Bize bir bakın. Her şey mümkün” diye konuştu.

POROŞENKO: SİYASETİ TERK ETMİYORUM

Poroşenko ise Zelenskiy’i kutladığını belirterek “Görevden ayrılıyorum ancak şunun altını özellikle çizmek isterim ki siyaseti terk etmiyorum” dedi.

