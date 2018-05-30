Kolombiya'yı NATO'ya sokma kararı alan Santos: Askeri operasyonlara katılmayacağız

Kolombiya'yı NATO'ya dahil ederek, ittifaka ilk kez bir Latin Amerika ülkesini sokan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "NATO askeri operasyonlarına katılmayacaklarını" iddia etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, NATO'ya "küresel bir ortak" olarak dahil olacaklarını ve ittifakın Latin Amerika'daki ilk üyesi olacaklarını duyurmuştu.

Kolombiya'nın NATO kararı tepkiyle karşılanmıştı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Santos, "NATO askeri operasyonlarına dahil olmayacaklarını" iddia etti.

Santos, Kolombiya'nın "siber güvenlik ve deniz güvenliği, terörizm ve organize suç örgütleriyle mücadele" gibi alanlarda NATO'yla ortak çalışacağını söyledi.

Kolombiya'nın NATO'ya katılma kararı geçtiğimiz yıl alınmıştı. Ancak Santos konuyla ilgili 25 Mayıs günü konuşma yaparak tartışmaları yeniden başlattı.

Venezuela, konuyla ilgili yeniden tepki göstererek Kolombiya'nın NATO üyesi olmasının "bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit olduğunu" vurguladı.

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas ise, OECD ve NATO'nun Venezuela'ya karşı "ticari ya da askeri savaş yürütmek istemediğini" iddia etti.