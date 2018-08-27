Kolombiya'da 'Venezuelalı göçmenler' görüşülecek

Kolombiya, Ekvador ve Peru'lu yetkililer, bugün ve yarın biraraya gelerek, Venezuela'dan diğer Latin Amerika ülkelerine artan göç hareketini görüşecek.

ABD emperyalizminin hedefindeki ülke Venezuela'da, ambargodan ve stokçuluktan kaynaklanan ekonomik kriz, diğer Latin Amerika ülkelerine doğru büyük bir göç hareketini tetiklemiş durumda.

Kolombiya, Ekvador ve Peru'lu yetkililer, bugün ve yarın Kolombiya'nın başkenti Bogota'da biraraya gelerek, Venezuela'dan diğer Latin Amerika ülkelerine artan göç hareketini görüşecek.

'BU BÖLGESEL BİR SORUN'

Kolombiya Göçmen ve Göç Kontrolü Başkanı Christian Kruger, üç ülke yetkililerinin toplantısını duyurduğu açıklamasında, Venezuela'dan göç hareketi sebebiyle komşu ülkelerde yaşanan sorunların ve Peru ve Ekvador tarafından son günlerde yürürlüğe sokulan pasaport kontrollerinin etkinliğinin masaya yatırılacağını duyurdu.

Kruger, açıklamasında, "Venezuela vatandaşlarının göç etmesi Kolombiya, Peru, Ekvador ya da herhangi bir ülke için dışsal bir mesele değil. Bu bölgesel bir sorun ve bu şekilde ele alınmalı" değerlendirmesini yaptı.

KOLOMBİYA BASKIYI ARTTIRMAK İSTİYOR

Reuters'ın haberinde, son aylarda Peru, Şili, Ekvador ve Brezilya'ya 15 milyon göçmenin giriş yaptığının tahmin edildiğine değiniliyor.

"Latin Amerika'nın İsrail'i" olarak anılan ve ABD'nin bölgedeki en yakın müttefiki olan Kolombiya'nın, Latin Amerika'da siyasi inisiyatif kazanmak ve Venezuela'nın direncini kırmak için "göçmen sorunu"nu değerlendirmek istediği anlaşılıyor.