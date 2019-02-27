Kolombiya'da Venezuela eylemi: Alejandro Muñoz kendisini Kolombiya Devlet Başkanı ilan etti

Kolombiya'da gerçekleştirilen Venezuela eyleminde Alejandro Muñoz isimli bir adam kendisini Kolombiya Devlet Başkanı ilan etti.

Kolombiya'da yapılan Venezuela eyleminde Juan Guaido'nun kendisini Venezuela Devlet Başkanı ilan etmesine tepki gösterildi.

Eylemde Alejandro Muñoz isimli bir adam kendisini Kolombiya Devlet Başkanı ilan ederek, Guaido ile alay etti.

'BARIŞA EVET SAVAŞA HAYIR'

RT'nin haberine göre Muñoz kendisini "toplumsal araştırmacı, sanatçı ve yazar" olarak tanımlıyor.

Kendisini devlet başkanı ilan eden Alejandro Muñoz, bunun ardından polisle ve eylemcilerle el sıkışarak "başkanlık emirleri" vermeye başladı.

İlk emrinin "barış" olduğunu söyleyen eylemci, "Barışa evet, savaşa hayır, uyuşturucu kaçakçılığına, neoliberalizme hayır" diye konuştu.

'ABD ÜSLERİ KAPATILACAK'

Kendisini devlet başkanı ilan eden Muñoz, ülkedeki ABD askeri üslerini kapatma sözü de verdi.

ABD'nin Kolombiya'da 200 kadar askeri bulunurken, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale olasılığı sebebiyle bu sayıyı artırmak istediği biliniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, üzerinde "Kolombiya'ya 5 bin asker" yazan bir defterle kameralar önünde görülmüştü.

'ASKERLERE AF ÇIKARTACAĞIM'

Guaido'nun orduya yaptığı darbe çağrısını taklit eden Muñoz, tüm Kolombiya ordusuna çağrıda bulunarak kendisine bağlı olmalarını istedi.

Muñoz, kendisini takip etme kararı alan askerler için af çıkartacağını belirtirken, ABD'nin Venezuela'ya "insani yardım" planlarıyla da alay etti.

Kolombiyalı adam, ABD'ye "ilk uyuşturucu sevkıyatını" gerçekleştireceğini belirterek, ABD'nin "dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi" olduğunu hatırlattı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin insani yardım olduğunu öne sürdüğü kamyonlarda barikat kurmak için kullanılmak üzere getirilen çini ve tel örgüler olduğunu söylemişti.