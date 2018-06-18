Kolombiya'da seçimi sağcı aday kazandı

Kolombiya başkanlık seçimlerini sağ kanat adayı Ivan Duque kazandı.

Kolombiya başkanlık seçimlerini sağ kanat adayı Ivan Duque kazandı.

Pazar günü düzenlenen ikinci tur seçimlerinde başkent Bogota'nın eski belediye başkanı Gustavo Petro'ya karşı yarışan Duque, oyların yüzde 54'ünü aldı. Eski bir gerilla olan sol kanat adayı Petro ise yüzde 42'de kaldı.

İlk turda eski devlet başkanı Alvaro Uribe'nin desteğini arkasına alan Duque oyların yüzde 39'unu, Gustavo Petro yüzde 25'ini, merkez solcu aday Sergio Fajardo ise yüzde 23'ünü almıştı. İkinci turda sonucu Fajardo'ya oy verenler belirledi. Aynı zamanda bir matematik profesörü olan Fajardo, iki adayı da desteklemediğini açıklayarak kendisine oy verenlerden özgür iradeleriyle sandık başına gitmelerini istemişti.

41 yaşındaki siyasetçi sonuçlardan sonraki konuşmasında seçim kampanyasına damga vuran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasını yeniden masaya yatırma sözünü de yineledi.

FARC'la imzalanan barış anlaşmasını fazla hoşgörülü bulan Duque, anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Kolombiya'nın yeni devlet başkanı anlaşmada mağdurların ve mağdur yakınlarının haklarını daha iyi koruyacak ve adaleti sağlayacak değişiklikler yapmak istediğini ifade ediyor.