Kolombiya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Kolombiya'da başkanlık seçimlerinin ilk turu tamamlanırken, muhafazakar aday Iván Duque yüzde 39 oy oranıyla birinci, sosyal demokrat aday Gustavo Petro ise yüzde 25 oy oranıyla ikinci oldu. İkinci tur seçimleri 17 Haziran'da yapılacak.

Kolombiya'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ilk turunda sağcı bir avukat olan Iván Duque birinci, sosyal demokrat bir eski belediye başkanı olan Gustavo Petro ise ikinci oldu.

17 Haziran'daki ikinci tur seçimleri, Latin Amerika'nın en çok nüfusa sahip ülkesinin başkanını belirleyecek.

Ulusal Seçim Ajansı'nın verilerine göre yüzde 98'inin sayıldığı oylar sonucunda 41 yaşındaki muhafazakar Iván Duque, yüzde 39 oy oranıyla birinci oldu. Duque'yi yüzde 25 oy oranıyla 58 yaşındaki iktisatçı ve Bogota'nın eski belediye başkanı olan ilerleme yanlısı Gustavo Petro takip etti.

Medellin'in eski belediye başkanı olan matematikçi Sergi Fajardo, oyların yüzde 24'üne sahip oldu. Şu anki başkan Juan Manuel Santos'un eski başkan yardımcısı Germán Vargas Lleras yüzde 7, Santos'un barış müzakerecisi Humberto de la Calla yüzde 2 oy oranına ulaştı.

ABD'nin uzun dönem müttefiki olan Kolombiya'nın güvenlik konuları çatışma sonrası dönüşüm içerisinde olduğu söyleniyor. Petro'nun kazanması halinde Kolombiya ve ABD ilişkilerinin sıkıntıya gireceği, özellikle koka üretiminin durdurulmasına dair program konusunda anlaşmazlığa düşüleceği öngörülüyor.

FARC liderlerine daha fazla ceza verilmesi gerektiğini savunan Duque'nin, vergi kesintisi ve kamusal harcamaların azaltılması taraftarı olduğu biliniyor.

Petro ise ülkede madencilik ve petrol sektörünü kaldırmayı ve yenilenebilir üretimle ikame etmeyi amaçlarken, tarım sektörünü güçlendirmeyi planladığı bildiriliyor.