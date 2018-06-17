Kolombiya hükümetiyle ELN arasındaki görüşmeler 25 Haziran'da başlayacak

Kolombiya hükümetiyle ELN arasındaki barış görüşmeleri 25 Haziran'da yeniden başlayacak.

Kolombiya hükümetiyle Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinin son turu geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.

Görüşmelerin altıncı turunun 25 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

Görüşmelerin yeni turunda somut kararlara varılacağı belirtiliyor. Beşinci turun ardından yapılan açıklamada geçici ateşkese varıldığı açıklanmıştı.

Kolombiya adına müzakereleri yürüten Gustavo Bell, "Ülkenin beklediği barışa yaklaştıklarını ve bunu teşvik etmek için yeni bir ateşkes başladığını" söylemişti.

Hükümetle benzer bir süreç yürüten FARC, silah bırakarak siyasi parti haline gelmişti. Buna karşın örgütün üyelerine karşı suikastlar devam etmiş, anlaşmadan beri en az 40 FARC üyesi öldürülmüştü.