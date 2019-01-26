Kolombiya: ABD'ye Venezuela'yı işgal etmesi için üs temin etmeyeceğiz

Kolombiya Savunma Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Venezuela'ya yönelik muhtemel bir askeri işgali için Kolombiya'nın ABD'ye üs sağlamayacağı ifade edildi.

Kolombiya Savunma Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması geldi.

Sputnik'in "ABD'nin Venezuela'ya yönelik muhtemel bir askeri işgalinde Kolombiya'nın askeri üs temin edip etmeyeceği" sorusunu yanıtlayan Kolombiya Savunma Bakanlığı sözcüsü, soruya olumsuz cevap verdi.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezüellalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek, ABD Büyükelçiliği'nin açık tutulacağını duyurmuş, ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

Bugün Venezuela'daki ABD'li bazı diplomatların ve ailelerinin ülkeden ayrıldığı bildirilmişti.