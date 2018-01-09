Kök hücreden iskelet kası elde edildi

İnsan çizgili kaslarının laboratuarda kök hücrelerden yetiştirilmesi, dejeneratif kas hastalıklarının tedavisi için bir umut olabilir.

Bilim insanları bugün yaptıkları bir açıklamayla, insan çizgili kaslarını laboratuardaki kök hücrelerden yetiştirdiklerini duyurdu.

Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nden bir ekip, yetişkin cilt veya kan hücrelerini kullanarak çok yönlü bir duruma "yeniden programlanan" bu başarıyı ilk elde edenlerin onlar olduklarını söyledi.

İndüklenen pluripotent kök hücreler aracılığıyla, iskelet kası hücreleri elde eden ekip bunların "işleyen insan iskelet kasları" haline geldiğini bildirdi.

Kas hücrelerinin farelere yerleştirildiğini ve bu hücrelerin ortalama 3 hafta çalışabildiğini söyleyen araştırmacılar, ilgili kas liflerinin doğal lifler kadar kuvvetli olmadığını da ekledi.

Çalışmacılar, bulgularının dejeneratif kas hastalıkları gibi tablolara müdahale edebileceğini umuyor.

Aynı ekibin önceki çalışması, kas biyopsisi aracılığıyla yeni kas lifleri elde etme temeline dayanıyordu. Çalışmacılar Duchenne kas distrofi gibi bozukluklarda kas biyopsisi yöntemini etik bulmadıklarını, yeni bulgularının bu sorunu aşmada mesafe kat ettirebileceğini söylüyor.