Koalisyondaki partiden Netanyahu'ya 'hükümetten ayrılma' tehdidi

İsrail hükümetindeki Yahudi Evi partisinden sağcı bir grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tehdit etti. Grup Filistinlilere karşı adım atılmaması durumunda hükümetten ayrılacağını açıkladı.

Avigdor Liberman'ın İsrail Savunma Bakanlığı'ndan istifası ve hükümetten çekilmesinin ardından İsrail hükümeti sallantılı hale gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti bir arada tutmaya ve erken seçimi önlemeye çalışırken, koalisyondaki partilerden Yahudi Evi Netanyahu'yu tehdit etti.

BUGÜN TOPLANTI YAPILACAK

Parti içerisinden aşırı sağcı bir grup, Netanyahu'dan Filistinlilere karşı sert adımlar atmasını istedi. Konuyla ilgili toplantı yapılmasını talep eden grubun başında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in bulunduğu belirtiliyor.

Ariel, Yahudi Evi içerisindeki Ulusal Birlik grubunun lideri durumunda. Toplantının bugün yapılacağı aktarılıyor. Toplantıdan sonuç alınamazsa Netanyahu hükümeti devrilebilir.

Netanyahu, 120 kişilik mecliste 61 vekilin desteğine sahip. Uri Ariel ve destekçisi Bezalel Smotrich'in koalisyondan ayrılması durumunda hükümet yıkılabilir.