Koalisyon uçakları Suriye’de 2 köyü bombaladı: 17 ölü

ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların Suriye’nin Haseke bölgesinin güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 17 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Suriye devlet televizyonu, koalisyonun ilk saldırıyı El Hamadi köyüne yaptığını ve saldırı sonucunda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Koalisyon güçleri ardından Haseke kentinin güneydoğusunda yer alan Hidaj köyüne saldırdı. Konut bölgesine isabet eden füzeler, 4 çocuğun ve 5 kadının ölümüne neden oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, mayıs başlarında koalisyon güçlerinin yine Haseke bölgesindeki el Fadel yerleşimine yönelik hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

ABD öncülüğündeki IŞİD'le Mücadele Koalisyonu, 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta düzenledikleri hava saldırılarında en az 855 sivilin hayatını kaybettiğini kabul etmişti.