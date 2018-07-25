Koalisyon, SDG'ye eğitim veriyor

Suriye'de ağırlığını YPG'nin oluşturduğu SDG'ye, başını ABD'nin çektiği 'IŞİD’le mücadele koalisyonu' tarafından eğitim veriliyor. Koalisyon yetkililerinden Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, IŞİD’den geri aldıkları toprakların korunması için SDG'ye eğitim verdiklerini söyledi.

Başını ABD'nin çektiği "IŞİD’le mücadele koalisyonu", IŞİD'den geri alınan toprakların korunması için Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) eğitim verdiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamayı koalisyon yetkililerinden Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot yaptı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, SDG için “Kuzeydoğu Suriye Savunma Gücü” adını kullanan Parisot, bir muhabirin “Suriye Savunma Gücü’nün ne olduğu ve onlara ne tür eğitimler verildiği” şeklindeki sorusu üzerine, “Bunlar Suriye Demokratik Güçleri. Güvenlik güçleri dediğimiz güçlere sahip olacaklar. Çünkü savaştan sonra, ki aynısı Irak tarafı için de geçerli, askeri açıdan kazanımlarını ellerinde tutmaları gerekiyor. Dolayısıyla onlara toprakları ellerinde tutmaları için eğitim veriyoruz” diye konuştu.

