Koalayı ahşap direğe çivilediler

Avustralya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, koalayı ahşap bir direğe çivileyerek ölümüne neden oldu.

Avustralya'nın Queensland kentindeki bir parkta, ahşap bir direğe asılı bulunan ölü koala, bölgede büyük öfkeye neden oldu ve failin yakalanmasına dönük çalışmalar başladı. Hayvanın cesedi, Çarşamba günü Brooloo parkında bir ahşap direğe saplı halde bulundu. Hayvanseverler, olay yerindeki kan miktarı nedeniyle koalanın ahşap direğe bağlandığında halen hayatta olduğuna inanıyor. Talihsiz koalanın fotoğrafı, olaydan sorumlu kişilerin yakalanması için Facebook'ta yayınladı. Koalaya, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Bölgedeki hayvanseverler, ülkede hayvanları hedef alan zulmün ilk olmadığını ve bununla mücadele için ciddi yasal yaptırımlar getirilmesi gerektiğini söylüyor.