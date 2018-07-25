KKE Genel Sekreteri Kutsumbas: Ulusal yas devasa sorumlulukların maskelenmesi için bir mazeret olamaz

Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, yangından etkilenen Rafina bölgesini ziyaret etti, halka geçmiş olsun dileklerini iletti. Kutsumbas 'Hükümet tarafından ilan edilen ulusal yas ve işittiğimiz koca koca laflar, ne ortaya çıkan büyük problemleri ne de geçmiş hükümetlerin -ve bu hükümetin- felaketteki devasa sorumluluklarını maskelemek için bir mazeret olabilir' dedi.

Doğu Attiki’de yangından etkilenen Rafina bölgesindeki söndürme, arama-kurtarma ve soğutma çalışmalarını yerinde inceleyen ve halka geçmiş olsun dileklerini ileten Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas basın mensuplarına bir açıklamada bulundu.

Hükümetin sorumluluğu üzerinden atmak için hayata geçirdiği göstermelik adımlara dikkat çeken Kutsumbas, "Hükümet tarafından ilan edilen ulusal yas ve işittiğimiz koca koca laflar, ne ortaya çıkan büyük problemleri ne de geçmiş hükümetlerin -ve bu hükümetin- felaketteki devasa sorumluluklarını maskelemek için bir mazeret olabilir” dedi.

Kutsumbas daha kötü ihtimallerin ortadan kaldırılması için hızlı tedbirler alınması gerektiğini vurgularken, kayıp kişilerin aranması, felaket bölgelerine temiz su, elektrik ve yiyecek sağlanmasının yanında hızla barınma ve bakım hizmetlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Altyapının tamiri, hasarın tespiti ve yangından etkilenenlerin maddi zararlarının tazmin edilmesinin acilen atılması gereken adımlar olduğunu belirten Kutsumbas, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha basın önünde yineledi.

Kutsumbas ayrıca yangının ilk gününden bu yana KKE’nin çağrısına uyarak söndürme, soğutma, arama-kurtarma ve yaralılara sağlık hizmeti sağlama konularında felaket bölgesinde aktif şekilde çalışan KKE üye ve dostlarına teşekkür etti ve partinin felaket bölgesindeki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüreceğini kaydetti.

