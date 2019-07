KKE Genel Sekreteri Kutsumbas: KKE'ye atılan her oy mücadelenin örgütlenmesi için bize verilen emanettir

Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, seçimler sonrasında bir basın açıklaması düzenledi. Dimitris Kutsumbas'ın basın açıklamasının tam metnini soL okurları ile paylaşıyoruz.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, seçimlere ilişkin bir değerlendirme yapmak üzere parti genel merkezinde basın mensuplarının karşısına geçti. Kutsumbas, yaptığı ilk değerlendirmede şunları söyledi:

''Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) oy veren herkese teşekkür ediyorum, özellikle de bu adımı ilk kez atmış olanlara. Elbette, bu seçim mücadelesinde KKE ile işbirliği yapanlara, önceden başka siyasal kulvarlarda kendilerini ifade etseler dahi Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi birlikte yürüyüşümüze devam ederek KKE'den aday olanlara da teşekkürlerimi sunuyorum. KKE'nin güçlenmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapan partinin ve Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) binlerce üyesini ve dostunu tebrik ediyorum.

Önümüzdeki gün karşı saldırı yolunda, siyasal sınıf mücadelesi yolunda yeni dinamikler ortaya çıkacak.

'NÖBET DEĞİŞİMİNE MUHAFAZAKARLAŞMA EŞLİK ETMEKTE'

Bir ay önceki AP seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de koşullar burjuva partiler arasında yeni bir şekillenmenin izlerini taşımaktadır. Bu yeni şekillenmenin ana karakteristiği, Yeni Demokrasi'nin (ND) , Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) karşısındaki üstünlüğü ve dolayısıyla bu partiler arasında dişe dokunur bir siyaset değişimi içermeyen nöbet değişimidir. Bu nöbet değişimine iki kutuplu politik yapıdaki keskinleşme fakat aynı zamanda genel bir muhafazakarlaşma eğilimi eşlik etmiştir.

'SYRİZA SOL KİTLEYİ HAREKETSİZ KILMIŞ, EMEKÇİ HALK HAREKETİNİ OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİR

Seçimlere son yıllarda halk düşmanı politikaları hayata geçiren ND ve PASOK hükümetlerinin yarım bıraktığı işleri tamamlayan SYRIZA hükümetinin halkta yarattığı anlaşılır hayal kırıklığı ve tatminsizlik damgasını vurmuştur. Ancak, büyük bir kitlenin, yeniden, denenmiş başka halk düşmanı alternatiflere, yani ND'ye yüzünü dönmüş olması olumsuz bir neticedir. Sosyalist solun ilke ve değerlerinin SYRIZA tarafından suistimal edilip, bunların kirletilmesi radikal sol kitleyi hareketsiz kılmış, emekçi halk hareketinin üzerinde de olumsuz etkisi olmuştur.

Altın Şafak'ın (XA) ciddi oranda oy kaybetmesi ve kaybın oy oranına yansıyarak bu partinin meclis dışında kalması olumlu bir gelişmedir.

KKE'nin ulaşmış olduğu oy oranı yalnızca ND gibi burjuva politik güçler tarafından değil aynı zamanda kendisini "solcu" olarak pazarlayanlar tarafından yaratılan yoğun kutuplaşma atmosferinde, halka şantaj yaparcasına dayatılan ikilemlere, memnuniyetsizlik, bezginlik, düşen beklentilere rağmen kazanılmıştır.

'OYLAR MÜCADELENİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN BİZE VERİLMİŞ EMANETTİR'

Yunanistan halkının ona verdiği oy oranıyla şekillenen KKE'nin yeni meclis grubu vatanımızın halk katmanlarının ve işçi sınıfın çıkarlarını ilerletmek ve savunmak üzere önümüzdeki yıllarda tüm gücünü seferber edecektir.

KKE'ye atılmış her oy yarın sabahtan itibaren yeni kemer sıkma önlemlerini önlemek ve bunlardan zarar görmüş insanların nefes aldırabilmek amacıyla her işyerinde, her mahallede, her okulda ve her üniversitede mücadelenin örgütlenmesi için bize verilmiş emanettir.

Hepimiz biliyoruz ki en kötü günlerin geride kaldığı falan yok. Hepimiz "kemer sıkma önlemlerinden sonraki dönem" ve "adaletli büyüme" masallarının halkımızın bugünkü haliyle yakından uzaktan alakası olmasını hissediyoruz.

Daha şimdiden yeni ND hükümetine sorumluluklarını ve halk düşmanı önceliklerini hatırlatmak üzere yarın düzenlenecek bir Eurogroup toplantısı ayarlanmış durumda bile.

KKE, meclis içindeki ya da dışındaki tüm gücüyle, sadece ama sadece emekçi halkın ihtiyaçları noktasından hareketle, gerçek bir devrimin yolunun açılması için yeni hükümete karşı mücadele edecek, işçi sınıfının ve orta katmanların halk kesimlerinin sermayenin, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun topyekün saldırısına karşı mücadelesinin örgütlenmesine öncülük edecektir.''

KKE Merkez Komitesi'nin yapacağı toplantı sonrasında önümüzdeki günlerde detaylı bir değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.