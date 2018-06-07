Kızılhaç Yemen'den 71 personelini çekiyor

Kızılhaç, güvenlik açığı ve tehditler nedeniyle 71 uluslararası personelini Yemen'den çekerek Cibuti'ye taşıdığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, güvenlik açığı ve tehditler nedeniyle 71 uluslararası personelini Yemen'den çekerek Cibuti'ye taşıdığını duyurdu.

Yardım ajansı, Yemen’deki çatışma süreci boyunca taraflarla güvenlik garantileri için görüşmeler yürüttüğünü, böylece cerrahi, su ve gıda yardım programlarını burada yürütmeye devam edebileceğini, bugüne dek 450 personelinin Yemen'de kaldığını söyledi.

Ancak son olarak Lübnan vatandaşı olan bir Kızılhaç çalışanı, 21 Nisan'da, bir hapishaneyi ziyaret etme yolunda olduğu sırada, Taiz'in güneybatısında bir silahlı saldırıyla öldürülmüştü.

Kızılhaç, olayına rdından yürütülen çalışma ve çabalara karşın güvenlik zafiyetinin aşılamaması nedeniyle, 71 personelini bölgeden çekme kararı aldı.

ABD'nin destek olduğu Suudi Koalisyonu, Yemen'de özellikle yerel düğün ve cenazeleri hedef aldığı çok sayıda saldırı düzenliyor.