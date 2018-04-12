'Kıyamet Günü Uçağı' havalandı

Uçak hareketlerini gözlemleyen CivMilAir, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki E-4B'nin dün Wright-Patterson hava üssünden kalkarak Illinois'ye uçtuğu bilgisini paylaştı. Uçağın ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi füzeyle tehdit etmesinin hemen ardından hava üssünden kalkması dikkat çekti.

Uçak hareketlerini gözlemleyen CivMilAir, Twitter hesabından "Kıyamet Günü Uçağı" olarak bilinen Boeing E-4B'nin dün saat 14.09'da Deiton yakınlarında bulunan Wright-Patterson hava üssünden kalkarak Springfield, Illinois'ye uçtuğu bilgisini paylaştı.

Uçağın ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi füzeyle tehdit etmesinin hemen ardından hava üssünden kalkması dikkat çekti.

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

Ulusal Acil Durum Hava İndirme Karargahı'ndaki on unsurdan biri olan E-4B, ana karargahta askeri kuvvetleri koordine etmeye yardımcı oluyor. Şu anda 6 çalışabilir durumda olan E-4B bulunuyor. Savaş zamanı yalnızca Başkan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı mensupları uçağa binebiliyor.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Suriye'yi "güzel, yeni ve akıllı" füzeyle vurmakla tehdit etmişti. Rusya ise Washington yönetimini uyararak Suriye'ye saldırı durumunda karşılık vereceklerini belirtmişti.